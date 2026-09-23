亞運會2026｜黃鎮廷杜凱琹混雙8強鬥印度　再贏一場即穩獲獎牌

黃鎮廷/杜凱琹只要再過一關，便穩奪名古屋亞運乒乓球混雙獎牌。

「黃杜配」今日雙雙克服男團和女團失利的失望情緒，在混雙先後擊敗澳門及泰國組合，躋身8強；由於不設銅牌戰，只要擊敗印度的SHAH Manush/CHITALE Diya，這對世錦賽銅牌得主，就能首度站上亞運混雙頒獎台。

夏家朗名古屋現場直擊



亞運乒乓｜黃鎮廷/杜凱琹。（夏家朗攝）

女團在16強意外不敵新加坡，男團則於8強負予韓國，五個單項遂成港乒爭奪獎牌的希望，當中以混雙機會最大。總教練李靜形容「黃杜配」抽好籤，兩人今日賽後聞言輕輕一笑，黃鎮廷說：「我們不會想是不是好籤，打到『八進四』，肯定是硬仗，我們將在8強對碰的印度組合，絕對不易應付。」黃鎮廷/杜凱琹與印度的SHAH Manush/CHITALE Diya曾經三次對碰，包括去年WTT香港總決賽一戰，當時「黃杜配」領先兩局被對手追平，驚險於第五局勝出，黃鎮廷直言：「跟他們打，其實每次都很掙扎，只是一兩個關鍵分處理得比較好，會勝出，所以不能掉以輕心。」

亞運乒乓球｜黃鎮廷/杜凱琹。（夏家朗攝）

談到在團體賽失利，杜凱琹坦言失落，「不過打到這樣的年紀（編按：杜現年29歲），都成熟了，大家都用了最短的時間收拾心情，翻看錄像調整自己」。

至於另一混雙組合姚鈞濤/吳詠琳，以3：0擊敗尼泊爾組合後，在次圈以局數1：3不敵印度的DESAI Harmeet/GHORPADE Yashaswini，16強止步。

亞運乒乓｜黃鎮廷/杜凱琹。（夏家朗攝）