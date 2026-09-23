亞運會2026｜武術散打零的突破　陳紫晴摘銅　梁宇航鬥中國爭金

香港隊今日憑武術散打的陳紫晴及梁宇航寫下「零的突破」。陳紫晴在女子52公斤級奪得銅牌；梁宇航則在男子60公斤級勇闖決賽，他一度因為興奮大叫導致牙膠飛脫，被判犯規先失一局，最終有驚無險晉級。

夏家朗名古屋現場直擊



梁宇航。（夏家朗攝）

亞運武術｜包括第一金得主沈曉榆在內的隊友，全在現場為梁宇航及陳紫晴打氣。（夏家朗攝）

梁宇航賽後解釋「飛牙膠」事件：「當時想嗌一嗌，卻因此牙膠飛脫。根據賽例，甩牙膠屬於犯規，因此輸了第一局，絕對是意外。我之前的比賽都是兩局取勝，從未打過第三局。」問他如何在局與局之間的休息時間迅即調整，他說：「一定不可以被情緒影響，之前發生的事就由它過去。當時教練望住我，逆了句『可以』，我就知道，我可以的。」

結果梁宇航以2：1擊敗印尼對手Bintang Reindra Nada GUITARA，將與中國勁敵唐思碩爭金。「對手是頂尖水平，我會100%做自己。」他說。

亞運武術｜散打運動員梁宇航。（夏家朗攝）

亞運武術｜散打運動員梁宇航。（夏家朗攝）

亞運武術｜散打運動員梁宇航。（夏家朗攝）

女子組方面，陳紫晴在女子52公斤級4強以0：2不敵伊朗的Sogand SINKAEICHETAN，無緣金牌，但20歲的她第一次出戰亞運即奪獎牌，絕非易事，她賽後說：「出發前我豪氣許諾，今次來亞運不是『攞經驗』，而是『攞牌』，結果也做得到。」她盛讚伊朗對手實力強橫，「拳、腳、摔都好勁」，預計未來將會經常在比賽中相遇。完成亞運之旅，陳紫晴已完成今年的賽事，明年將挑戰世界冠軍。

亞運武術｜散打港將陳紫晴。（夏家朗攝）

亞運武術｜散打港將陳紫晴。（夏家朗攝）