亞運會2026｜洪詠甄、張菀珊/梁穎桉添銀　賽艇隊下午繼續爭獎牌

撰文：李思詠
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名古屋亞運賽艇因為天雨令賽道受損導致賽程大幅縮短至兩日，香港賽艇隊眾將闖進7個項目的A級決賽，洪詠甄在女子輕量級單人雙槳艇奪得銀牌，張菀珊/梁穎桉在女子輕量級雙人雙槳艇亦摘一銀。

洪詠甄出戰女子輕量級單人雙槳艇A級決賽，她在頭500米以1分49.75秒完成，在六名選手中領先。雖然過了半程仍然位列第一，但之後被伊朗選手後上，最終以7分28.54秒完成，奪得一面銀牌。

亞運賽艇｜洪詠甄。（資料圖片；鄭子峰攝）

女子輕量級單人雙槳艇，張菀珊/梁穎桉以6分59.24秒完賽，繼洪詠甄奪銀之後，亦為港隊增添一面銀牌。兩人今場比賽表現勇銳，在2000米的賽事中，半程過敬陪末席，但她們從第五位一直後上，最終以第二名衝線，僅次伊朗選手。

張菀珊賽後說：「我是小將，今年才開始參加大型比賽，第一次與師姐梁穎桉一起鬥亞運。比賽臨尾250米，我們與對手拍住上，但我們不想輸，一直加力、加力、衝呀、衝呀，終於贏得銀牌。」

（港協暨奧委會）
亞運賽艇｜陳至鋒。（中國香港賽艇總會Facebook）
亞運賽艇｜趙顯臻。（資料圖片；林靄怡攝）

亞運會2026香港賽艇隊賽程

名古屋亞運2026賽艇｜香港賽艇隊賽程

香港時間

賽事

運動員

成績

07:40

男子單人雙槳艇A級決賽

陳至鋒

第5

08:20

女子輕量級單人雙槳艇決賽

洪詠甄

銀牌

08:40

女子輕量級雙人雙槳艇決賽

張菀珊/梁穎桉

銀牌

09:20

男子雙人單槳無舵艇A級決賽

黃鉦/陳柏匡

第5

09:30

女子四人單槳無舵艇B級決賽

崔雅文/梁智晴/張佩芳/許詠淇

第1

14:30

男子輕量級單人雙槳艇A級決賽

趙顯臻

15:10

女子雙人單槳無舵艇A級決賽

黃湘儀/梁瓊允

15:20

男子四人雙槳艇B級決賽

夏赫/廖崇禮/何永輝/麥可靖

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