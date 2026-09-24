亞運會2026｜賽艇洪詠甄三戰亞運終摘銀　趙顯臻稍後爭金

名古屋亞運賽艇因為天雨令賽道受損導致賽程大幅縮短至兩日，香港賽艇隊眾將闖進7個項目的A級決賽，其中以男子單人雙槳艇的陳至鋒打頭陣，下午則有主將趙顯臻出戰輕量級單人雙槳艇，力爭個人亞運首金。

賽事於9月24日香港時間上午7時40分展開，本文持續更新各香港賽艇隊的戰況。目前有洪詠甄在女子輕量級單人雙槳艇奪得銀牌，張菀珊/梁穎桉在女子輕量級雙人雙槳艇亦摘一銀。



洪詠甄出戰女子輕量級單人雙槳艇A級決賽，她在頭500米以1分49.75秒完成，在六名選手中領先。雖然過了半程仍然位列第一，但之後被伊朗選手後上，最終以7分28.54秒完成，奪得一面銀牌。

亞運賽艇｜洪詠甄。（資料圖片；鄭子峰攝）

女子輕量級單人雙槳艇，張菀珊/梁穎桉以6分59.24秒完賽，繼洪詠甄奪銀之後，亦為港隊增添一面銀牌。兩人今場比賽表現勇銳，在2000米的賽事中，半程過敬陪末席，但她們從第五位一直後上，最終以第二名衝線，僅次伊朗選手。

（港協暨奧委會）

亞運賽艇｜陳至鋒。（中國香港賽艇總會Facebook）

亞運賽艇｜趙顯臻。（資料圖片；林靄怡攝）

亞運會2026香港賽艇隊賽程