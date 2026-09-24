亞運會2026｜趙顯臻三戰亞運首奪金牌 賽艇隊暫奪1金2銀1銅
撰文：李思詠
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亞運賽艇賽程因為賽道受損而大幅縮短至兩日，但無損香港賽艇隊眾將的表現。趙顯臻三戰亞運，今屆終憑男子輕量級單人雙槳艇奪得個人首面亞運金牌。
本文持續更新香港賽艇隊戰況。
趙顯臻2018年開始代表香港參加亞運，過去兩屆奪得銀牌及銅牌，他賽前已明言以金牌為目標：「希望集齊三色獎牌。」
近年力足在世界盃奪金的他，今屆角逐男子輕量級單人雙槳艇，他以3分22.69秒完成頭1000米，緊守次席；1500米之後，他升上第一，最終以6分50.32秒首名衝線，奪得金牌。
至於男子輕量級雙人雙艇，林新棟/陳迪麟與印度選手在第三位之爭鬥得激烈，林/陳過了半程守住優勢，最終林新棟/陳迪麟以6分24.84秒第三名衝線，為港隊爭添一面銅牌。
名古屋亞運香港賽艇隊賽程賽果
賽事
運動員
成績
男子單人雙槳艇A級決賽
陳至鋒
第5
女子輕量級單人雙槳艇決賽
洪詠甄
銀牌
女子輕量級雙人雙槳艇決賽
張菀珊/梁穎桉
銀牌
男子雙人單槳無舵艇A級決賽
黃鉦/陳柏匡
第5
女子四人單槳無舵艇B級決賽
崔雅文/梁智晴/張佩芳/許詠淇
第1
男子輕量級單人雙槳艇A級決賽
趙顯臻
金牌
女子雙人單槳無舵艇A級決賽
黃湘儀/梁瓊允
男子輕量級雙人雙槳艇A級決賽
林新棟/陳迪麟
銅牌
男子四人雙槳艇B級決賽
夏赫/廖崇禮/何永輝/麥可靖