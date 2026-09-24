亞運會2026｜趙顯臻賽艇奪金達成目標：好興奮，好多謝大家支持！

2026愛知．名古屋亞運會早前受颱風侵襲影響，賽艇（又稱：划艇）項目賽程因賽道受損而大幅縮短至兩日，但無損香港賽艇隊眾將表現，當中三戰亞運的趙顯臻更在男子輕量級單人雙槳艇奪得個人首面亞運金牌，他賽後在艇上即席受訪時稱：「好興奮，好多謝大家支持！」



亞運會2026．賽艇｜趙顯臻在男子輕量級單人雙槳艇奪得個人首面亞運金牌。（港協暨奧委會）

亞運會2026．賽艇｜港隊「大師兄」趙顯臻如願奪金

32歲的趙顯臻絕對是香港賽艇隊的大師兄，從2016年出戰里約熱內盧奧運，過去10年歷盡各項大大小小的賽事，2018年雅加達亞運在男子輕量級單人雙槳艇獲得銀牌，上屆杭州亞運在男子單人雙槳艇摘銅，到今屆來到日本，在名古屋亞運再戰男子輕量級單人雙槳艇，第三度參加亞運會終能踏上頒獎台最高一格。

亞運會2026．划艇｜趙顯臻在男子輕量級單人雙槳艇奪金。（新華社）

「頭500米落後都有啲驚」

賽後他仍在艇上時已即席接受Hoy電視台訪問，趙顯臻說：「好興奮，好多謝大家支持！」他賽前已明言以金牌為目標，頭500米落後烏茲別克選手阿胡諾夫（Firdavs Akhunov）2.88秒，排第二位，趙顯臻坦言，「頭500米落後都有啲驚，不過我無理佢，繼續保持自己節奏。總教練在賽道旁跟住嗌，聽到廣東話打氣聲，臨尾啲力唧晒出嚟。」

亞運會2026．划艇｜趙顯臻在男子輕量級單人雙槳艇奪金。（新華社）

趙顯臻：「多謝個天讓賽事如期舉行」

趙顯臻順利以6分50.32秒率先衝線，足足贏第二位的伊朗選手Amirhossein Mahmoodpour Shahrestani 2.27秒，第三名為韓國的朴現水。如願達到目標，趙顯臻開心地說：「儲齊三隻顏色（亞運金、銀、銅牌）。」他多謝家人的同時，亦多謝上天，「之前打風，但這兩天賽事能夠如期舉行。」

亞運會2026．划艇｜趙顯臻在男子輕量級單人雙槳艇力壓伊朗和韓國選手奪金。（新華社）

趙顯臻這面金牌亦為他帶來「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的100萬獎金。賽艇各個項目壓縮成兩日的密集賽程，未影響港將表現，趙顯臻奪金之外，洪詠甄在女子輕量級單人雙槳艇獲得銀牌，張菀珊/梁穎桉在女子輕量級雙人雙槳艇亦獲得銀牌，加上林新棟/陳廸麟在男子輕量級雙人雙槳艇的銅牌，港隊共收穫1金2銀1銅。

名古屋亞運香港賽艇隊賽程賽果