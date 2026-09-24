亞運會2026｜方凱申重劍奪銅創生涯最佳　8強「決一劍」極精彩

方凱申在名古屋亞運為香港人帶來驚心動魄的比賽。男子重劍個人賽，他先於16強最後半秒擊敗菲律賓對手，8強面對韓國的勁敵，鬥到12：12最後「決一劍」致勝，殺入4強。雖然於4強不敵哈薩克的普高多夫，但不設季軍戰下，方凱申四戰亞運終於奪得個人賽銅牌。

趙子晉名古屋現場直擊



亞運劍擊｜方凱申。（趙子晉攝）

賽前表明今屆是最後一屆亞運會的方凱申，小組賽狀態大勇，以全勝姿態列頭號種子，但晉級過程絕不輕鬆。32強面對卡塔爾選手，方凱申先落後，站穩陣腳才取回優勢，以15：13過關。

方凱申16強面對菲律賓劍手Noelito Jose Jr.，他同樣是下風的一方， 末段才反超前13：11。可是，此時他連失兩劍，最後5秒被追平，眼見即將進入「決一劍」分勝負，方凱申藝高人膽大，最後刺手奠勝，與隊友吳浩天雙雙晉身8強。

吳浩天與加納虹輝重演杭州亞運8強戲碼，可惜他再度無緣獎牌；方凱申則對韓國劍手Jang Hyomin，與前兩場戰情相若，方凱申先落後，追成11：11，最後戰至「決一劍」，代表方凱申的綠燈亮起，四戰亞運終於鎖定個人賽獎牌。

亞運劍擊｜方凱申。（趙子晉攝）

方凱申於4強面對哈薩克劍手普多高夫（Kirill PROKHODOV）， 落後2：6完成第一節。第二局方凱申開始主動壓前，進攻衝刺得分，再來一記防守還擊，追至8：8。普高多夫臂展較長，具有身體優勢，加上方凱申一時大意，10秒失三劍落後9：12；普高多夫率先達到14分，但方凱申沒有放棄，追至11：14進入一分鐘休息。

第三節，不容再失的方凱申嚴密防守，追至12：14，可惜最終一記「雙燈」，雙方同時得分，最終方凱申以13：15落敗。雖然無緣決賽，但不設季軍戰下奪得銅牌，也是他劍擊生涯裏首度踏上亞運個人賽頒獎台，為「最後探戈」寫下美麗的句號。