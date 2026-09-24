亞運2026｜何詩蓓：最後一屆亞運　一個月前受傷有感身體已發訊號

何詩蓓在名古屋亞運累積2金2銀，狀態大勇的她看起來依然無敵，但她今日在50米自由泳摘下銀牌後，直言今屆是最後一屆亞運：「身體一直給我很多訊號，我能否再游多四年？」如何應對不完美的準備，是何詩蓓在今屆亞運學習的一課。

楊宇翹名古屋現場直擊



何詩蓓。（楊宇翹攝）

游畢50米自由泳後，何詩蓓完成今屆亞運所有個人項目，明天（25日）的4X100米混合泳接力，她肯定不會參加初賽，決賽則視乎教練決定。

她賽後接受訪問時透露傷情，並明言今屆亞運是最後一屆。

「整體的比賽感覺都不好，亞運前剛剛病倒，一直病住比賽。但無論如何都要克服，能在50米自由泳游出比個人最佳時間僅差0.02秒的成績，我非常滿意。」

何詩蓓。（楊宇翹攝）

「今屆亞運是我最艱巨的一個比賽。訓練前一個月我大腿肌肉受傷，踢不到腳、做不到健身、無法訓練下肢，直到出發前才好一點，但一出發又病。」

「每次準備一個大賽，我都要求自己做到完美，可惜現實不容許，今次亞運，我要學習如何面對自己準備不周。來亞運前我已知道，我不能突破最佳時間，那麼我應如何是好？即使在不好的狀況，都要Do the best you can。」

亞運游泳｜何詩蓓。（楊宇翹攝）

「受傷、生病，我們大可以不落場比賽，但亞運意義重大，今屆也是我的最後一屆，我也想有美好的結局。可惜準備不理想，但我告訴自己不要放棄。醫生、物理治療師好好，一直尋找方法令我可以落場比賽，這是整個團隊的合作。」

「說到下屆亞運，四年太長遠了。我心裏團火仍在，但身體太多訊號告訴我，我能不能撐多四年？今次無端端受傷、無端端又病倒，我真的能再游四年嗎？其實一早都知，今屆是最後一屆亞運。」

「我已在自己的能力範圍內做到最好。雖然不是我的百分百實力，但以當刻的狀態，我已付出100%。」

亞運游泳｜何詩蓓。（楊宇翹攝）

名古屋亞運游泳獎牌賽果