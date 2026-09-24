亞運會2026｜王楚欽吞張本智和三蛋　國乒男團落敗九連霸夢碎

中國乒乓球隊在名古屋亞運遇上重大挫折。由王楚欽領軍的國乒，在男團決賽以場數2：3不敵日本，九連霸夢碎，日本隊則繼1966年之後，相隔六十年再次奪得亞運男團金牌。

王楚欽打頭陣擊敗日本新星松島輝空（Sora Matsushima），然而他於第四場慘吞張本智和三蛋，令賽事進入第五場生死戰，松島輝空「守尾門」擊敗溫瑞博，這面金牌意味着張本智和（Tomokazu Harimoto）獨取兩分，溫瑞博則失掉兩場。



（Getty Images）

要數國乒對上一次在各個大賽失掉男團冠軍：奧運會五次全勝、世錦賽則2000年於決賽不敵瑞典、亞運是1990年只得銅牌、亞錦賽是1996年由韓國奪冠。

（路透社）

今次由王楚欽領軍，於決賽面對主場的日本，王楚欽打頭陣以5：11及8：11先失兩局，繼而連贏三局11：9，國乒驚險領先1：0。緊接上場的溫瑞博面對張本智和完全佔不到上風，以7：11、11：8、4：11及9：11落敗。其實國乒在關鍵的第三場有林詩棟以場數3：1力克戶上隼輔（Shunsuke Togami），只要王楚欽在第四場擊敗張本智和，就能為國乒完成亞運男團九連霸大業，惟他以7：11、4：11及9：11落敗，張本智和獨取兩分，令這場中日大戰進入第五場生死戰。

亞運乒乓｜林詩棟。（路透社）

亞運乒乓｜溫瑞博今日兩戰皆北。（路透社）

亞運乒乓｜王楚欽不敵張本智和。（Getty Images）

（路透社）

近況勇銳的松島輝空「守尾門」，氣勢完全壓住溫瑞博，雖然他於第二局告負，但最終以11：7、8：11、11：6及11：8力克對手，協助日本在一個甲子之後，再次奪得亞運男團金牌。

（路透社）

張本智和賽後說：「終於戰勝中國隊，拿到金牌。我等待這一刻已經等了十年，甚至十年以上，現在終於等到了。」談到日本落後場數1：2，面對王楚欽不容有失，張本對隊友松島輝空充滿信心：「只要能把比賽交到松島手裏，他就能贏。我把自己對王楚欽一仗當成是一場單打決賽，後面就是松島對溫瑞博的『決賽』。」在巨大壓力下奠勝的松島則說：「首戰對王楚欽，我領先2：0時有點鬆懈，輸了真的不甘心，幸好最後贏了冠軍。」