FIFA東盟盃｜老撾3：1輕取汶萊 緬甸2球淨勝東帝汶
撰文：陳智深
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FIFA東盟盃（FIFA ASEAN Cup 2026）周四（24日）於香港旺角大球場揭開戰幔，A組老撾先拔頭籌輕取汶萊，B組緬甸2球淨勝東帝汶。
今次是香港首度承辦FIFA 11人賽事，國際足協秘書長加夫士唐（Mattias Grafstrom）親臨香港觀賞賽事。
首場賽事由A組老撾先鬥汶萊。開賽僅4分鐘，老撾先憑12碼由班港（Bounphachan BOUNKONG）打開紀錄。老撾之後得勢不饒人，沙也薛夫聲薩凡（Xayasith SINGSAVANG）在24分鐘再下一城領先至2：0。汶萊在上半場補時1分鐘由沙姆拉（Haziq Naqiuddin）追回一球返入更衣室。
下半場老撾仍然佔據主導，尚番尼恩（Bounchay Chernvanglien）在67分鐘為老撾擴大領先優勢，最終老撾以3：1擊敗汶萊。下仗A組賽事，香港將在啟德主場館迎戰老撾。
尾場B組首輪由緬甸對東帝汶，由香港隊前教練安達臣掌帥的緬甸，得到主場球迷歡心加入支持。該隊先在19分鐘由溫萊特（Win Naing TUN）打開紀錄。戰至75分鐘，鄧平（Than PAING）為緬甸再下一城，最終以此比數獲勝。
FIFA東盟盃賽程
9月24日
下午5:00
A組：老撾 對 汶萊
旺角大球場
晚上8:00
B組：緬甸 對 東帝汶
9月27日
下午3:00
A組：香港 對 老撾
啟德主場館
晚上6:00
B組：柬埔寨 對 緬甸
9月30日
下午5:00
B組：東帝汶 對 柬埔寨
啟德主場館
晚上8:00
A組：香港 對 汶萊
10月3日
晚上6:00
A組首名 對 B組首名
啟德主場館