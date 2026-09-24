FIFA東盟盃｜老撾3：1輕取汶萊　緬甸2球淨勝東帝汶

FIFA東盟盃（FIFA ASEAN Cup 2026）周四（24日）於香港旺角大球場揭開戰幔，A組老撾先拔頭籌輕取汶萊，B組緬甸2球淨勝東帝汶。



FIFA東盟盃於香港旺角大球場揭開戰幔。（Getty Images）

香港足總主席霍啟山陪同老撾足總主席及國際足協秘書長加夫士唐一同觀看賽事。（Getty Images）

今次是香港首度承辦FIFA 11人賽事，國際足協秘書長加夫士唐（Mattias Grafstrom）親臨香港觀賞賽事。

今次是香港首度承辦FIFA 11人賽事。（Getty Images）

首場賽事由A組老撾先鬥汶萊。開賽僅4分鐘，老撾先憑12碼由班港（Bounphachan BOUNKONG）打開紀錄。老撾之後得勢不饒人，沙也薛夫聲薩凡（Xayasith SINGSAVANG）在24分鐘再下一城領先至2：0。汶萊在上半場補時1分鐘由沙姆拉（Haziq Naqiuddin）追回一球返入更衣室。

FIFA東盟盃，老撾3：1勝汶萊。（Getty Images）

下半場老撾仍然佔據主導，尚番尼恩（Bounchay Chernvanglien）在67分鐘為老撾擴大領先優勢，最終老撾以3：1擊敗汶萊。下仗A組賽事，香港將在啟德主場館迎戰老撾。

FIFA東盟盃，緬甸輕取東帝汶。（Getty Images）

尾場B組首輪由緬甸對東帝汶，由香港隊前教練安達臣掌帥的緬甸，得到主場球迷歡心加入支持。該隊先在19分鐘由溫萊特（Win Naing TUN）打開紀錄。戰至75分鐘，鄧平（Than PAING）為緬甸再下一城，最終以此比數獲勝。

FIFA東盟盃，鄧平（左）為緬甸再下一城。（Getty Images）

FIFA東盟盃賽程