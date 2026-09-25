保誠香港網球公開賽2026下月底上演　伊雅娜張瑋桓領銜力爭桂冠

中國香港網球總會宣布，「保誠香港網球公開賽」載譽歸來。今年賽事將於今年10月31日至11月8日在維多利亞公園網球主場舉行，一眾國際球星及本地精英將力爭成為2026年WTA巡迴賽常規賽季的壓軸冠軍。



新世代球手舒奈達（Diana Shnaider）和菲律賓人氣寵兒兼破格創新的伊雅娜（Alexandra Eala），將聯同中國頂尖球手王欣瑜和前世界排名第二的芭杜莎（Paula Badosa）一同參與這項共有32名單打選手的賽事，共同競逐超過28萬美元的總獎金。

菲律賓新星伊雅娜將來港參賽。（路透社）

香港網球公開賽為WTA巡迴賽常規賽季壓軸分站，亦是中國賽季的一部分，更曾於2018年、2024年及2025年，三度榮獲由WTA球員投票選出的「WTA 250 年度最佳賽事」殊榮。

伊雅娜自去年首度參加香港網球公開賽後，這位21歲球手目前世界排名高踞個人職業生涯新高的第18位。她表示：「今年可以說是我職業生涯中最精彩的一個賽季，我急不及待要踏上亞洲巡迴賽。」

伊雅娜。（路透社）

中國網球「一姐」王欣瑜將會是第三度於香港網球公開賽亮相。這位25歲的深圳姑娘在四項大滿貫賽事中有三項曾打入單打16強，其中包括2026年澳洲網球公開賽，而這佳績協助了她首次躋身世界排名前30位。

23歲中國球手王欣瑜在柏林網賽次圈以6：3及6：3淘汰了世界排名第二的歌芙。（Getty Images）

過去十年間，港將張瑋桓 (Eudice) 一直是香港網壇的中流砥柱。憑藉雙打世界排名已躋身前60位，她將參加香港網球公開賽雙打正賽的參賽資格。她於今年初的摩洛哥公開賽締造歷史，成為首位奪得 WTA 巡迴賽雙打冠軍的香港球手。

（張瑋桓Instagram圖片）

今年賽事有保誠保險有限公司將繼續擔任賽事的冠名贊助商，賽事亦成為「M」品牌認可活動。門票將於2026年9月28日下午3時起透過Ticketflap正式公開發售，票價由港幣180元至1,070元。18歲以下兒童、全日制學生以及60歲以上長者可獲第二類門票半價優惠。