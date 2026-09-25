亞運會2026｜黃鎮廷杜凱琹混雙8強不敵印度　連續三屆無緣獎牌

黃鎮廷/杜凱琹合作十三載，力爭首面亞運混雙獎牌，兩人在8強面對印度的Manush Shah/Diya Chitale，惜以局數1：3落敗，這對世錦賽混雙銅牌得主，始終與亞運混雙獎牌擦身而過。



世界排名第4的「黃杜配」，之前曾三次與世界排名第8的Manush Shah/Diya Chitale對賽，其中在去年的WTT香港總決賽僅險勝局數3：2。今次在名古屋亞運8強再次對碰，由於不設銅牌戰，一入4強即穩奪獎牌。

亞運乒乓｜黃鎮廷/杜凱琹。（夏家朗攝）

黃鎮廷/杜凱琹首局未站穩陣腳，以6：11落敗；第二局也一度落後4：7，陷入苦戰。即將進入局尾，兩人急起直追，雙方惡鬥至「刁時」，「黃杜配」險勝15：13，追成局數1：1。

第三局依然激戰，黃鎮廷/杜凱琹再次後追，落後6：9時連取三分，追成9：9。不過印度選手此時沉着應戰，取得關鍵兩分，以11：9取得第三局。

亞運乒乓｜黃鎮廷/杜凱琹。（夏家朗攝）

印度組合得勢不饒人，第四局一上來就領先3：0。「黃杜配」未有言棄，雖然追至3：3又被Manush Shah/Diya Chitale反先，但兩人又追平5：5。此局進入中段，印度組合領先9：5佔先機，黃鎮廷/杜凱琹最終以5：11落敗，輸局數1：3，Manush Shah/Diya Chitale躋身4強鎖定獎牌，黃鎮廷/杜凱琹則與獎牌擦身而過。

亞運乒乓｜黃鎮廷/杜凱琹。（夏家朗攝）

黃鎮廷/杜凱琹自2013年首次合作，2015年首次於世錦賽取得混雙銅牌，2018年是兩人的首個亞運，惜於16強以局數1：3不敵新加坡的高寧/于夢雨。2023年杭州亞運，他們於8強碰上中國的王楚欽/孫穎莎，輸局數0：3。