國際賽出擊｜亞運男足8強開打　中國鬥泰國和味濃

愛知 - 名古屋亞運男子足球進入8強階段，以小組首名晉級的中國U23將與泰國爭入4強，兩軍近3次交手都打和，今仗隨時再於法定時間握手言和。

（球賽編號：FB5720，9月26日 14:00開賽，HOY 76直播）



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國足於分組賽首仗以2：1反勝北韓，及後連續兩仗以0：0悶和伊朗及阿聯酋，3戰得5分力壓北韓於B組以首名出線。

門將李昊撲救反應奇快，是國足於亞運3仗僅失1球的功臣。（Getty Images）

國足主帥安東尼奧擅排5-3-2陣式，戰術以防守反擊為主，加上門將李昊十分穩健，因此分組賽3仗只失1球，防守力有保證，因此就算進攻主力王玉棟今仗累積兩黃停賽，他們最少有力守和。

泰國於A組以2勝1負晉級，所輸一仗是以0：3不敵實力最強的東道主日本，敗陣也無可厚非。泰國與國足近3次交手，悉數賽和，1次踢成2：2，另2次悶和0：0，因此今仗可博兩軍於法定時間再和一場。

雖然英格蘭有多人因傷缺陣，但有狀態不俗的比寧咸搭夠。（Getty Images）

同日還有歐國聯賽事，A3組起碼最為矚目，由世界盃冠軍西班牙作客季軍英格蘭。西班牙強陣出擊，拉明耶馬等主將在季初球會表現更勝於世盃期間，而英軍則有迪格蘭懷斯、拉舒福特及高爾彭馬等因傷退隊，但哈利卡尼與祖迪比寧咸領銜的鋒線依然強勁，今場對攻下，有望開出2.5球「入球大」。

西班牙翼鋒拉明耶馬現時的狀態，比早前贏得世界盃時還要好。（Getty Images）

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