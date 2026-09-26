女足最前線｜女子世青盃決賽　北韓「大」戰西班牙

女子世青盃於周日上演決賽，上屆冠軍北韓將惡戰前屆冠軍西班牙，兩隊都以全勝姿態晉級，北韓更一球未失，今仗可謂強強相遇，惡戰難免。

（球賽編號：FB5808，9月28日 00:00開賽，HOY 76直播）



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北韓兩年前擊敗日本捧盃，跟美國及德國一樣3次封后，為列強之冠，今次力爭衛冕兼第4次奪冠；她們實力亦超班，分組賽3戰全勝得9球首名晉級，16強2：0輕取強敵日本，接着淘汰加拿大及哥倫比亞躋身決賽，過程未失一球。

北韓今屆全勝兼不失一球晉身決賽，有力成功衛冕。（Getty Images）

北韓女足U20陣中最值得留意是前鋒崔妍兒，5場入了5球，另外中場崔林鍾則於6場貢獻3入球及1助攻，都是球隊的進攻主力。

西班牙同樣表現出色，分組賽3場更攻入16球，淘汰賽階段先後輕取葡萄牙、巴西及意大利，全勝入決賽，過程中只在分組賽被中國女足攻入過一球。

西班牙陣容以西甲球隊成員為主，包括效力豪門皇家馬德里的寶拉歌雯達多（Pau Comendador），這名19歲前鋒曾代表U23出戰，實力超班，今屆上陣6場亦攻入6球及交出1次助攻。

歌雯達多今屆已入6球，暫踞射手榜首，是西班牙的入球之匙。（Getty Images）

兩軍實力相當，考慮近4屆決賽有3次總入球超過3球，「入球大」值得一博，而北韓整體實力稍勝，可以秤先，波膽亦可考慮3：1。

國足今次友賽徵召了大量新秀入選，但前線仍靠老將韋世豪攻堅。（Getty Images）

這段期間是國際賽期，同日男足還有中國主場友賽新西蘭。國足上仗憑王子銘大演帽子戲法，以3：0大破馬爾代夫，士氣正盛，今仗面對實力較高的新西蘭，起碼能保不敗，可博和局及1：1波膽。

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