亞運會2026｜香港中醫化身大力士首戰亞運　鄭淨淘視舉重為修行

男子花劍隊和體操的吳家祺以兩面獎牌燃點香港的亞運氣氛，不過在名古屋另一端的名古屋市中小企業振興会館，一個來自香港的執業女中醫化身大力士，首次出戰亞運重舉61公斤級，她的名字叫鄭凈淘。

「鄭醫師」的運動履歷也相當驚人：她本身是欖球運動員，曾代表香港女子15人欖球隊參加國際賽；同時是賽艇能手，曾代表香港參加2019年在維港舉行的世界海岸賽艇錦標賽；如今轉戰舉重，她形容這項運動讓她活在當下、放低雜念，是一種個人修行。

今天她在名古屋亞運亞運出戰女子61公斤級，以總成績155公斤完成B級決賽，她從沒想過自己有一天成為亞運一份子，「甚至超越了『夢想成真』」。

夏家朗名古屋現場直擊



港隊今屆共有兩名運動員參加舉重，鄭凈淘出戰女子61公斤級B級決賽，她做出抓舉70公斤、挺舉85公斤，以總成績155公斤排第12。雖然未能爭奪獎牌，但能夠參與亞運，已令「鄭醫師」畢生難忘，「冇㗎，冇諗過呢世人會去到亞運」，她續說：「我只想享受在亞運的每分每秒，將訓練成果展現出來。能夠參與亞運，甚至超越了『夢想成真』。」

亞運舉重｜香港舉重選手鄭凈淘，同時也是一名中醫師。（夏家朗攝）

鄭凈淘2015年與舉重運動結緣，當時她是香港女子15人欖球代表，卻自覺身形輸蝕，想練得更強壯跟國外對手比拚，因而在健身時接觸舉重。疫情期間，鄭凈淘收到朋友送來的一副槓鈴，繼而開始觀看網上短片自學舉重，竟因此由欖球運動員變成大力士，一儲夠經費便出外比賽，向世界各地好手取經。「之前參加亞錦賽和世錦賽，認識了不同國家的教練，他們都樂意指導我，令我獲益良多；我亦會去其他國家訓練，與世界冠軍、奧運冠軍切磋交流。」

亞運舉重｜香港舉重選手鄭凈淘。（夏家朗攝）

舉重在香港屬冷門運動，並非今屆亞運都能派隊，今屆則有鄭凈淘及童家元出戰。問鄭凈淘舉重有如樂趣，她形容舉重是一種修行：「之前我打欖球是團隊運動，舉重則只專注於個人，每日的練習讓我有機會放下工作和雜念，只專注於訓練，活在當下，就像修行。」她補充，其實香港也有不少舉重愛好者，只是大家起步都較遲，水平難及其他亞洲國家，「所以我會多出外比賽，汲取經驗」。

亞運舉重｜香港舉重選手鄭凈淘。（夏家朗攝）

運動以外，鄭凈淘也是一名執業中醫，她希望把中醫的知識和運動的經驗結合，從中醫角度埋首運動創傷方面，協助更多運動員減輕傷患帶來的負擔。雖然工作繁重，但鄭醫師仍不懈於運動路上前進，在欖球、海岸賽艇和舉重皆是香港代表的她，選擇專注舉重，明年1月亦將再戰世錦賽，因此亞運後仍要積極備戰，世錦賽後方能正式休季。

「運動令我領略很多人生哲理，各種運動項目令我認識到不同的朋友，令我的人生更豐富。雖然一邊工作一邊訓練，的確很好辛苦，對體力需求亦很大，但我『I love what I am doing and I am doing what I love』，我不能強求更多了。」