亞運會2026電競｜日本11歲小學生成史上最年輕冠軍　呆萌表情搶鏡

你還記得11歳時的自己每天在做什麼嗎？

可能每天都是一臉懵懂地上學，在班房打瞌睡，小息時和同學吵鬧，放學回家寫寫作業打打機，已是完美的一天。假如是男孩子，可能還未發育，身材或許仍矮小，帶點嬰兒肥挺着小肚子，如果媽媽當天煮了喜歡的餸菜，晚上可能會添多一碗飯。

今天在亞運電競場地愛知縣國際展示場，也有這麼一個男孩，他成了為了亞運史上最年輕的獎牌得主，取得的更是一面金牌。他的名字叫栗原悠輝（Yuki Kurihara） ，遊戲中的名字叫ゆうき（Yuki）。

趙子晉 夏家朗 名古屋現場直擊



日本11歲電競選手栗原悠輝，在魔法泡泡遊戲中奪金，成為亞運史上最年輕獎牌得主。（趙子晉攝）

電競場地攝影限制多，記者有時也只能隔着玻璃觀看大銀幕跟進戰況。（夏家朗攝）

年僅11歲的栗原悠輝今天在名古屋亞運電競項目中「魔法氣泡」遊戲，以10：2擊敗韓國姜東信一舉登頂。他在整項賽事共兩天比賽中連贏7場，所面對的對手，年紀都是他的兩倍甚至近三倍，而他也是今屆賽事最年輕的參賽者。

栗原悠輝在整天比賽都保持天然呆狀態。（趙子晉攝）

現時仍就讀小學五年級的栗原，這兩天以來都是電競館中最可愛的一道風景。他比賽中不帶表情的冷皓樣子與歲數和外型形成最大反差，甚至當他打出絕技15連鎖擊敗對手時，仍然是紋風不動。

主場出戰的栗原悠輝吸引了不少支持者前來撐場。（趙子晉攝）

比賽時專注與台下的表現也是另一種反差，栗原時不時打呵欠，或垂下頭養神，更多時候是頂着大眼鏡發呆。短小的身軀被面對龐大的顯示器擋住，加上他坐姿慵懶沒有挺直，手持捍制器的雙手也經常垂下在枱底，連在場的攝影記者有時也會問，為場上選手怎麼不見了？

連在場的攝影記者也狐疑：為何選手不見了？（趙子晉攝）

其實只是栗原十分矮小坐下時又沒有挺直，令人以為選手不在座位之上。（Getty Images）

栗原在6歲時，收到媽媽送的「魔法氣泡．俄羅斯方塊2」遊戲作為聖誕禮物，才開始投入電玩世界，在亞運開始前他向日本傳媒表示，升讀小學後，每天放學也在玩這款遊戲：「我一、二年級的時候，每天大概玩4小時。」

或許因為沉迷令技術突飛猛進，在即將升入二年級時他參加了日本國內最大的比賽EVO Japan，更擊敗了一位職業選手獲得了第三名，自此嶄露頭角，由「玩」遊戲變成了「比賽」，曾經在公開比賽中打出18連擊的驚人水平。

栗原悠輝以11歲之齡登上亞運頒獎台，更是最高一級，前無古人。（夏家朗攝）

栗原悠輝指自己的秘訣就是比賽時不要想太多，就算狀態不佳也一樣，只要繼續打就好，撐過去就能變得更強。除了魔法氣泡，他也會玩玩寵物小精靈遊戲，平時最喜歡的運動是乒乓和足球，也喜愛吃鰻魚飯，因為比賽前吃鰻魚的得勝率很高。出生於東京都的他，長大後他想成為駕駛千代田線電動列車的司機。

栗原悠輝和其餘獎牌得主外貌也是同一類型。（夏家朗攝）

栗原在分組賽擊敗了4名對手位列第1位，包括最後一場以3：0擊敗香港選手余穎廉；之後他一直過關贏得金牌，並打破了2018年雅加達亞運女子街式滑板銅牌得主、印尼的Bunga Nyimas紀錄，成為最年輕的獎牌得主和金牌選手。

香港選手余穎廉小組賽亦有與栗原悠輝交手，最終余穎廉8強止步。（趙子晉攝）

香港選手余穎廉小組賽亦有與栗原悠輝交手，最終余穎廉8強止步。（趙子晉攝）

栗原悠輝小胖子身型打出稱霸亞洲的技術。（夏家朗攝）

在頒獎後的訪問環節，栗原形容獲得金牌是「我人生中第二或第三件最快樂的事」，被問及為何賽後表情沒有變化時，他僅表示自己「有點不好意思去改變表情…但其實我真的太高興了。」栗原又指自己喜歡閃閃發光的東西，特別喜歡寶石，或許用獎金來買些寶石獎勵自己。「我喜歡藍色的。」