亞運會2026壁球｜港隊歷史性包辦混雙金銀　陳善鈺女單鎖定銅牌

名古屋亞運壁球混雙4強，港隊兩對組合鄧銘漮/李嘉兒及謝依霖/黎卓楠分途出擊雙雙殺入決賽，歷史性包辦亞運混雙金、銀牌。另一邊廂，陳善鈺在女單4強以局數0：3不敵馬來西亞Sivasangari Subramaniam，鎖定一面銅牌。



亞運壁球混雙決賽由港隊包辦兩席位，將上演「港隊內訌」戲碼，圖為鄧銘漮/李嘉兒組合擊敗印度戰況。（壁總提供）

鄧銘漮/李嘉兒這對組合在亞運前僅得個多月時間磨合，但仍能在絕境中收復失地，最終連救3個決勝分，以2：1反勝印度組合晉級。

亞運壁球混雙決賽由港隊包辦兩席位，將上演「港隊內訌」戲碼，圖為鄧銘漮/李嘉兒組合擊敗印度戰況。（壁總提供）

33歲的鄧銘漮賽後指沒有想過第三次征戰亞連還有機會站上頒獎台，甚至有機會站上最高一級，整件事像發夢一樣。鄧銘漮2014年在仁川亞運首度參戰即取得團體賽銅牌；3年前在杭州再次在團體賽摘銅。李嘉兒上屆亦曾夥拍黃祉謙在混雙摘銅。

亞運壁球混雙決賽由港隊包辦兩席位，將上演「港隊內訌」戲碼，圖為鄧銘漮/李嘉兒組合擊敗印度戰況。（壁總提供）

亞運壁球混雙決賽由港隊包辦兩席位，將上演「港隊內訌」戲碼，圖為謝依霖/黎卓楠組合擊敗馬來西亞戰況。（壁總提供）

另一戰線，謝依霖/黎卓楠直落2局淘汰馬來西亞球手晉級。黎卓楠指自己改變了打法，仍能與拍檔配合；謝依霖則笑言，今次多得黎卓楠在自己失位時多次挺身而出。兩位港將今屆都是首度踏上亞運舞台，對於能闖入決賽直言是驚喜。

壁球混雙決賽將於周日（27日）下午1時30分上演。

亞運壁球混雙決賽由港隊包辦兩席位，將上演「港隊內訌」戲碼，圖為謝依霖/黎卓楠組合擊敗馬來西亞戰況。（壁總提供）

亞運壁球混雙決賽由港隊包辦兩席位，將上演「港隊內訌」戲碼，圖為謝依霖/黎卓楠組合擊敗馬來西亞戰況。（壁總提供）

至於壁球女單4強，港隊陳善鈺以局數0：3告負，獲得銅牌。雖然已經篤定摘銅，不過陳善鈺明日仍然要出戰第3、4名的名次賽，對手將會是日本的渡邊聡美。