亞運會2026｜鄧銘漮/李嘉兒挫黎卓楠/謝依霖　港隊內訌師兄姐奪金

香港壁球隊首度包辦壁球混雙決賽，意味着港隊在今日（27日）的名古屋亞運將穩奪一金一銀。混雙決賽戲碼是兩代對決，師兄、師姐鄧銘漮/李嘉兒以局數2：0擊敗新星黎卓楠/謝依霖，奪得金牌。

女單的陳善鈺昨日在4強落敗，穩奪銅牌，但基於洛杉磯奧運資格，新賽制下亦要出戰名次賽，最終以局數1：3不敵日本的渡邊聡美。

本文將即時更新香港壁球隊戰況。



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壁球混雙決賽

這場港隊新老對決，「師姐」李嘉兒打得非常實淨，她與鄧銘漮以11：8先取首局。第二局兩人得勢不饒人，大勝11：3，以局數2：0奏凱，贏得混雙金牌，黎/謝則奪銀。

壁球混雙4強戰況回顧

鄧銘漮/李嘉兒在亞運前僅得個多月時間磨合，與印度的Velavan SENTHILKUMAR/Joshana CHINAPPA鬥得激烈，戰至第三局決勝，鄧/李連救3個決勝分，終以2：1反勝印度組合晉級。

亞運壁球｜（港協暨奧委會提供）

亞運壁球｜（港協暨奧委會提供）

另一場準決賽由黎卓楠/謝依霖對馬來西亞的Ameeshenraj CHANDARAN/Rachel Mae ARNOLD，他們輕勝2：0。

亞運壁球｜（港協暨奧委會提供）