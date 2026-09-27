亞運會2026｜男子重劍團體鎖定獎牌　八強最後三局後上奠勝

亞運劍擊今日（27日）煞科，香港隊力爭男子重劍團體賽及女子佩劍團體賽獎牌。男重個人銅牌得主方凱申與吳浩天、何瑋桁及劉昊峯攜手出戰，8強面對中華台北激戰連場。港隊在最後三局才後上反勝，終以45：40擊敗對手，連續兩屆殺入亞運團體賽4強，不設季軍戰下鎖定一面獎牌。

女子佩劍方面，梁洛文、薛雅齊、劉綺程及朱詠翹於8強以28：45不敵韓國，無緣獎牌。

趙子晉名古屋現場直擊



方凱申打頭陣對中華台北的李讓，對方是今年亞錦賽個人賽銅牌得主。方凱申技高一籌，為港隊以4：2開局。第二局，吳浩天對吳俊明，戰況緊湊打成4：4，港隊僅領先8：6。劉昊峯在第三局面對台法混血劍手葛屹盧（Yilu Gaston GUILLEMOT）陷入苦戰，被對方打出細分13：2，港隊落後10：13。

亞運劍擊｜方凱申早前出戰個人賽。（夏家朗攝）

第四局方凱申再次上陣，全力為港隊收復失地，以6：3擊敗吳俊明，追平16：16。去屆亞運個人賽銅牌得主何瑋桁於第五局火併李讓，何瑋桁在這場硬仗以細分3：8落敗，港隊落後18：23。中華台北在第六局由葛屹盧出戰，港隊輪到吳浩天上陣，「阿天」緊追以細分4：2擊敗對手，港隊落後23：26。

亞運劍擊｜吳浩天早前出戰個人賽。（趙子晉攝）

賽事進入最後三份一，港隊必須把握最後機會力追。中華台北吳俊明上陣，何瑋桁奮力追趕，一度追至28：30。徐敬文之後拉開32：28，但何瑋桁沒有放棄，打出細分12：8，港隊終於反超前35：34。第八局，方凱申對葛屹盧，兩人得分梅花間竹，方凱申關鍵「單燈」助港隊領先39：37，最終以40：38將領先優勢交給「守尾門」的吳浩天。

亞運劍擊｜方凱申。（趙子晉攝）

左手將吳浩天第九局對中華台北實力最強的李讓。在個人賽落敗的吳浩天冷靜應戰，連續三劍「單燈」將比分拉開至43：38。重劍「雙燈」兩人同告得分，吳浩天大好形勢不用着急，最終吳浩天為港隊以45：40奠定勝局，躋身4強。