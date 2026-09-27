亞運會2026｜香港男子重劍團體奪銅　香港劍擊隊2銀4銅完成亞運

亞運劍擊今日（27日）煞科，香港隊力爭男子重劍團體賽及女子佩劍團體賽獎牌。男重個人銅牌得主方凱申與吳浩天、何瑋桁及劉昊峯攜手出戰，8強面對中華台北激戰連場。港隊在最後三局才後上反勝，終以45：40擊敗對手，連續兩屆殺入亞運團體賽4強，不設季軍戰下鎖定一面獎牌。來到4強，面對世界冠軍哈薩克，港隊以34：45不敵，無緣決賽，獲得一面銅牌。

女子佩劍方面，梁洛文、薛雅齊、劉綺程及朱詠翹於8強以28：45不敵韓國，無緣獎牌。

總結今屆亞運劍擊隊成績，港隊獲得2銀4銅共6面獎牌。

趙子晉名古屋現場直擊



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亞運劍擊港隊成績總結

香港隊劍擊隊成績總結 獎牌 運動員 項目 銀牌 蔡俊彥 男子花劍個人賽 張家朗/蔡俊彥/何承謙/梁千雨 男子花劍團體賽 銅牌 方凱申 男子重劍個人賽 方凱申/吳浩天/何瑋桁/劉昊峯 男子重劍團體賽 何思朗/何柏霖/陳樂熹/梁天晴 男子佩劍團體賽 鄭曉為/陳諾思/符妤名/梁雅蕾 女子花劍團體賽

【男子重劍團體賽4強最新賽果】

香港於4強對哈薩克，哈薩克兩個月前於香港舉行的世界錦標賽奪得團體賽冠軍。

方凱申打頭陣對Kirill PROKHODOV，以1：5敗陣。

第二局，劉昊峯對Vadim SHARLAIMOV，劉昊峯打出細分4：3，是港隊今場細分首次領先。他力追至7：9，再打出一記「單燈」，追至1分差距；此時比賽只剩二十秒，劉昊峯牽制對手，雙方未再得分，港隊僅落後8：9。

第三回合，吳浩天對Ruslan KURBONOV，他沒有心急進攻，而且防守嚴密，咬緊到今回合最後一分鐘才失守，港隊以10：13完成頭三份一的比賽。

（趙子晉攝）

第四回合，劉昊峯對Kirill PROKHODOV。他今日的狀態「top fit」，距離控制得非常好，伺機進攻連取兩分。Kirill PROKHODOV捉時機也非常精準，港隊被拉開12：17，陷入苦戰。

第五回合，方凱申對Ruslan KURBONOV。方凱申先取細分1：0，但之後被對手拉開比分，今局輸細分2：5，港隊落後14：22。

第六回合，吳浩天對Vadim SHARLAIMOV。劣勢之下，吳浩天依然冷靜，雖然一度打出細分3：3不致多失，但最後一分鐘未能追趕比數，打成細分6：7，港隊落後大分20：29。

（趙子晉攝）

第七回合，劉昊峯加快節奏火併Ruslan KURBONOV，希望盡快追分。不過他幾次進攻皆未能刺中對手，反被對方找到缺口，22：33的差距令港隊更難扳平。

第八回合，吳浩天對Kirill PROKHODOV。吳浩天戰術奏效，連番「單燈」打出細分7：3，此時港隊追至29：36。比賽剩下最後20秒，吳浩天再次進攻，不過雙方同時得分，港隊苟後30：37，吳浩天看的細分為8：4。

最後一個回合，方凱申壓陣對Vadim SHARLAIMOV。方凱申一上場就主動壓前，即使落後7分，依然積極追分以反勝為目標，不過雙方實力始終有距離，最終港隊輸34：45，無緣決賽，奪得一面銅牌。

【男子重劍團體賽8強最新賽果】

方凱申打頭陣對中華台北的李讓，對方是今年亞錦賽個人賽銅牌得主。方凱申技高一籌，為港隊以4：2開局。第二局，吳浩天對吳俊明，戰況緊湊打成4：4，港隊僅領先8：6。劉昊峯在第三局面對台法混血劍手葛屹盧（Yilu Gaston GUILLEMOT）陷入苦戰，被對方打出細分13：2，港隊落後10：13。

亞運劍擊｜方凱申早前出戰個人賽。（夏家朗攝）

第四局方凱申再次上陣，全力為港隊收復失地，以6：3擊敗吳俊明，追平16：16。去屆亞運個人賽銅牌得主何瑋桁於第五局火併李讓，何瑋桁在這場硬仗以細分3：8落敗，港隊落後18：23。中華台北在第六局由葛屹盧出戰，港隊輪到吳浩天上陣，「阿天」緊追以細分4：2擊敗對手，港隊落後23：26。

亞運劍擊｜吳浩天早前出戰個人賽。（趙子晉攝）

賽事進入最後三份一，港隊必須把握最後機會力追。中華台北吳俊明上陣，何瑋桁奮力追趕，一度追至28：30。徐敬文之後拉開32：28，但何瑋桁沒有放棄，打出細分12：8，港隊終於反超前35：34。第八局，方凱申對葛屹盧，兩人得分梅花間竹，方凱申關鍵「單燈」助港隊領先39：37，最終以40：38將領先優勢交給「守尾門」的吳浩天。

亞運劍擊｜方凱申。（趙子晉攝）

左手將吳浩天第九局對中華台北實力最強的李讓。在個人賽落敗的吳浩天冷靜應戰，連續三劍「單燈」將比分拉開至43：38。重劍「雙燈」兩人同告得分，吳浩天大好形勢不用着急，最終吳浩天為港隊以45：40奠定勝局，躋身4強。