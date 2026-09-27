亞運會2026｜葉景維200米跑21.22秒　歷來首名本土港將完成決賽

葉景維昨日於名古屋亞運男子200米連過兩關，殺入決賽，成為歷來首名晉級亞運男子200米決賽的本土港將；香港對上一次有運動員參與亞運男子200米決賽是1954年亞運，Stephen Xavier當時奪得銅牌，是香港史上第一面亞運獎牌。

結果葉景維跑出21.22秒，比初賽（21.13秒）及準決賽（20.74秒）的時間慢。

除了葉景維，香港田徑隊尚有運動員出戰男子跳高、男子800米、女子跳遠、女子100米跨欄等賽事，本文即時更新香港隊戰況。

楊宇翹名古屋現場直擊



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亞運男子200米決賽

葉景維於準決賽跑出20.74秒，雖然未能在小組以「大Q」晉級，但其他成績在總排名排第五，足以透過「細q」入圍，在決賽位列第二線。

以9.90秒打破男子100米大會紀錄的泰國跑手BOONSON Puripol，同樣出戰200米，排在第六線。葉景維跑出21.22秒，在八名選手中敬陪末席，也跟自己保持的香港紀錄（20.66秒）有一段距離。BOONSON Puripol跑出19.88秒，繼男子100米後輕鬆再奪一金，兼打破中國跑手謝震業保持的亞洲紀錄。

亞運田徑｜葉景維。（楊宇翹攝）

亞運田徑｜葉景維在男子200米決賽排名第8。（路透社）

泰國跑手布森打破200米亞洲紀錄，成為100米及200米雙料飛人。（路透社）

泰國跑手布森打破200米亞洲紀錄，成為100米及200米雙料飛人。（路透社）