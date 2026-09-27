FIFA東盟盃｜香港隊亮相4球大炒老撾 18873人啟德主場館觀戰
撰文：陳智深
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FIFA東盟盃（FIFA ASEAN Cup 2026）周日（27日）移師啟德主場館上演第二日賽事，香港隊（港足）於A組初次亮相即以4球大炒老撾，暫以得球壓對方登榜首。
頭場賽事由港隊對老撾，有18873名觀眾入場。港隊甫開賽即採取主動，孫銘謙在12分鐘先開紀錄，至33分鐘艾華頓射成2：0，港隊以此比數領先返更衣室。
換邊後10分鐘，港隊後衛杜度殺上前線助攻，攻入港隊今仗第三個入球。至臨完場前補時1分鐘，港隊獲得12碼，由安永佳操刀中鵠，港隊以4：0大炒老撾打開賽事勝利之門。
今屆賽事首日於香港旺角大球場揭開戰幔，A組老撾先拔頭籌輕取汶萊，汶萊今日賽事則輪空。至於B組由港足前主帥安達臣領軍的緬甸今日尾場出戰柬埔寨。
FIFA東盟盃賽程
9月24日
下午5:00
A組：老撾 對 汶萊
旺角大球場
晚上8:00
B組：緬甸 對 東帝汶
9月27日
下午3:00
A組：香港 對 老撾
啟德主場館
晚上6:00
B組：柬埔寨 對 緬甸
9月30日
下午5:00
B組：東帝汶 對 柬埔寨
啟德主場館
晚上8:00
A組：香港 對 汶萊
10月3日
晚上6:00
A組首名 對 B組首名
啟德主場館