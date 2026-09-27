亞運會2026｜俞雅欣跳出今季最佳成績　放眼明年力爭奧運資格

名古屋亞運田徑項目第5個賽日繼續在瑞穗公園陸上競技場上演。港隊跳遠代表俞雅欣在女子跳遠決賽跳出6.05米得第9名，無緣再登頒獎台。

楊宇翹 名古屋現場直擊



俞雅欣為去屆杭州亞運銅牌得主，惟她去年11月出戰全運時小腿肌肉撕裂，休養近半年才復出，並趕及出戰亞運。

名古屋亞運，香港跳遠代表俞雅欣以第9名完成賽事。（楊宇翹攝）

今屆女子跳遠決賽共有16名選手參與，首3跳前8名獲額外3跳爭逐獎牌，俞雅欣首兩跳同因踩線犯規未有紀錄，終在第3跳孤注一擲跳出6.05米，寫下今季最佳成績，惟由於她前兩跳未有成績，她與前一名選手成績相同下，因沒有第二佳成績而屆居第9名，使其提前退出爭牌行列。

名古屋亞運，香港跳遠代表俞雅欣以第9名完成賽事。（楊宇翹攝）

賽後她表示，雖然去屆獲得銅牌，但今次出戰不太感到壓力，因為去年全運才受過傷，今年亞運時只不過是她全年的第4場比賽，但當然經過練習後必定對成績有所期待，好希望可以在成績反映到受傷復康過程所花的努力，未能做到有點遺憾。只好期待下一賽季。

名古屋亞運，香港跳遠代表俞雅欣以第9名完成賽事。（楊宇翹攝）

其實首兩跳雖然「踩線」被判犯規，不過其實技術上執行得很好，所以都期待2027年亞錦賽，希望拿到頭三名和造到個人最佳成績（PB），因為那是第一場2028洛杉磯奧運的資格賽。

名古屋亞運，香港跳遠代表俞雅欣以第9名完成賽事。（楊宇翹攝）

另一名港將賈慧妍憑第2跳做出5.79米，以第14名完成。

名古屋亞運，賈慧妍憑第2跳做出5.79米，以第14名完成賽事。（楊宇翹攝）