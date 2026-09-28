亞運會2026｜板網球初亮相港隊取首勝　苦戰2小時逆轉哈薩克晉級

名古屋亞運新項目板式網球（Padel）今日亮相，港隊代表毅志恒（Aziz Khan） 與 盧鐵風（Sean Lo Escoto）於男子雙打首圈賽事面對哈薩克組合（KOZBAK Zhakas / PAK Rodion）。兩人在先失一局下展現出極強韌性，「拉鋸」2小時後港隊代表終以局數 2：1（3：6、7：5、6：4） 精彩逆轉，為香港板式網球隊奪得在亞運賽場上的首場勝利，強勢晉級。

楊宇翹 名古屋現場直擊



首次亞運、首場賽事、首個勝利，作為首批登上亞運板式網球香港代表，Sean直言感受難以形容：「昨晚於Aziz就一直在聊這場比賽，能夠成為第一批代表香港參加亞運板式網球賽事的選手，我們感到無比自豪，現在能拿到這場勝利更是無比興奮！」

名古屋亞運新項目板式網球（Padel）今日亮相，港隊代表毅志恒（Aziz Khan） 與 盧鐵風（Sean Lo Escoto）反勝哈薩克組合晉級。（楊宇翹攝）

名古屋亞運新項目板式網球（Padel）今日亮相，港隊代表毅志恒（Aziz Khan） 與 盧鐵風（Sean Lo Escoto）反勝哈薩克組合晉級。（楊宇翹攝）

Aziz也難掩激動並表示，能在如此高壓的比賽中得勝感覺難以言喻：「這是一場極其激烈且緊湊的比賽，以這樣精彩的方式贏下第一場比賽，這種感覺真的很棒，我想我們今晚可能會開心到睡不着覺了。」

名古屋亞運新項目板式網球（Padel）今日亮相，港隊代表毅志恒（Aziz Khan） 與 盧鐵風（Sean Lo Escoto）反勝哈薩克組合晉級。（楊宇翹攝）

事實二人賽中與對手一度陷入苦戰，除了來回球不斷，第二局更戰至「tie break」決勝。談到比賽的轉折點，Sean透露首局落後時，教練對哈薩克組合的特點及時提出了戰術調整。「感謝我們的教練，他指出這場比賽我應該稍微收一收，減少急於上網，改為多打高遠球（Lobs）來拉開。」這戰術奏效，更成功壓制了對手的節奏，協助港隊連取兩局，扭轉乾坤。

名古屋亞運新項目板式網球（Padel）今日亮相，港隊代表毅志恒（Aziz Khan） 與 盧鐵風（Sean Lo Escoto）反勝哈薩克組合晉級。（楊宇翹攝）

除了戰術調校，強大的心理素質更是逆轉的「底氣」，Aziz 坦言：「我和 Sean 最自豪的就是我們的拼搏精神，在競技體育中，你不可能時刻保持最佳狀態，但即使在發揮不是最好的時候，我們依然會全力支持彼此。」

名古屋亞運新項目板式網球（Padel）今日亮相，港隊代表毅志恒（Aziz Khan） 與 盧鐵風（Sean Lo Escoto）反勝哈薩克組合晉級。（楊宇翹攝）

二人亦特別感謝現場及遠在香港觀眾的支持，Aziz 表示：「我們接收到了很多來自香港及現場球迷的鼓勵訊息，這些支持幫助我們在場上時刻保持高昂的鬥志與能量，真的很感謝大家！」

名古屋亞運新項目板式網球（Padel）今日亮相，港隊代表毅志恒（Aziz Khan） 與 盧鐵風（Sean Lo Escoto）反勝哈薩克組合晉級。（楊宇翹攝）

港隊代表晉級後，將於次圈與伊朗組合Arya Roghani及 Hami Golestan一爭8強資格。

名古屋亞運新項目板式網球（Padel）今日亮相，港隊代表毅志恒（Aziz Khan） 與 盧鐵風（Sean Lo Escoto）反勝哈薩克組合晉級。（楊宇翹攝）