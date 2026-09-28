亞運會2026｜彈網港隊師姐劉潔瑩盼當國際裁判　啟發更多孩子參與

當吳家祺繼承石偉雄的「跳馬王子」寶座，在亞運為香港奪得男子跳馬銅牌，其實香港體操隊仍有其他運動員繼續作戰，彈網的劉潔瑩（Jennifer）便是其中一人。

名古屋亞運是劉潔瑩的第二個亞運，她在資格賽出線，但未能躋身決賽前四，無緣決出獎牌的「超級決賽」。正在英國就讀碩士的她努力啟發更多孩子投身彈網運動，更向世界出發，期望成為國際彈網裁判。

夏家朗名古屋現場直擊



劉潔瑩與蕭逸瑤昨日（27日）出戰女子彈網，兩人先跳資賽，雖然劉第一跳失手，只得17.80分，但第二跳取得43.89分，這一條的分數令她排名第7，足以取得決賽席位。蕭逸瑤則憑第一跳的43.76分，以第8名趕上尾班車。

亞運彈網｜劉潔瑩。（夏家朗攝）

來到決賽，劉潔瑩跳出45.76分，位列第6；蕭逸瑤則失手偏離中心位置，最終只得22.16分，排名第7。兩人未能殺入前四，無緣「超級決賽圈」；三甲依次排名是日本的森ひかる、宇山芽紅及中國的邱錚。

亞運彈網｜（夏家朗攝）

亞運彈網｜（夏家朗攝）

劉潔瑩在英國出生，十歲時隨家人來香港生活，機緣巧合接觸彈網運動，後來更加入港隊，代表香港出戰大大小小的國際賽。名古屋亞運是劉潔瑩的第二個亞運，由初賽第一跳失手，到第二跳極速收拾心情殺入決賽，她說：「第一跳失手後，我立即致電英國的教練，當刻對自己失去信心。教練告訴我，要相信之前的訓練，一定可以做到，我便立即收拾心情，為第二跳全力以赴。」

亞運彈網｜劉潔瑩。（夏家朗攝）

亞運彈網｜劉潔瑩。（夏家朗攝）

彈網在香港是冷門項目，作為香港隊的師姐，24歲的劉潔瑩坦言「希望跳到身體不容許我再跳為止」，她亦希望啟發更多孩子參與這項運動：「港隊成年組運動員不多，就只有我們幾個，我想宣傳彈網運動，啟發更多人參加。如果有機會，我亦希望成為國際裁判，總之留在彈網圈子，繼續推廣這項運動。」

劉潔瑩本身也是一名高材生，目前在英國攻讀碩士，她希望再向博士學位進發，在學術世界也「跳」出自己的一片天。

亞運彈網｜蕭逸瑤。（夏家朗攝）

亞運彈網｜蕭逸瑤在決賽失手。（夏家朗攝）