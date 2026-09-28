國際賽出擊｜亞運男女足4強　中國分途鬥南北韓

愛知 - 名古屋亞運來到4強階段，男女國足分別面對南、北韓兩支奪標熱門，唯有全力以赴，爭取「爆冷」贏波，躋身決賽。

（球賽編號：FB5922，9月29日 14:00開賽，HOY 76直播）



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先說女足賽事，女國足將面對勁旅北韓。北韓女足實力超群，過去6屆曾5度躋身決賽，3次捧盃。今屆賽事，北韓分組賽以2勝1和得19球只失1球，首名晉級，8強以5：1大破中華台北，盡顯霸氣。

女國足有多名主力稱傷，前線老將王霜需肩負更多攻擊責任。（Getty Images）

中國女足8強迎越南時，要戰至加時，終由近况不俗的主將王霜建功，險勝1：0晉級。不過，她們今仗有張琳艷、李晴潼及王愛芳等幾名主力因傷上陣成疑，另一主力王妍雯則須停賽，陣容不整。

近10年女國足與北韓交手，亦只錄得1勝1和6負，雖然在今年3月女子亞洲盃時，她們曾以2：1擊敗北韓，但今仗陣容天殘地缺下，恐難以周旋。宜取北韓贏波晉決賽。

王玉棟（右）今仗刑滿復出，將大幅提升國足的進攻能力。（Getty Images）

至於男足方面，國足的對手南韓實力亦十分強勁；南韓於亞運男足三連霸，今屆8強時以4：0輕取越南晉級，實力非凡。國足今屆亞運亦表現不俗，8強時以3：0大破泰國；不過他們於亞運5次面對南韓都告敗陣，失12球而僅得2球，因此，今仗不要鬥氣，捧南韓 [-2] 主勝更實際。

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