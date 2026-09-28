亞運2026｜黃雯靖曾岳羚「自制全職」　沙排16強止步面臨現實抉擇

「冇諗過喺呢度完，下一站、下一步去邊，我都唔知……」

面對電視台的採訪鏡頭，黃雯靖終於壓抑不住情緒，哭成淚人。身邊的拍檔曾岳羚抿着嘴，眼神黯淡，默不作聲地點了點頭。

名古屋亞運女子沙排16強，香港組合黃雯靖/曾岳羚以局數0：2不敵菲律賓，宣告出局。這對「00後」組合相伴三年，日復日過着「自製全職」的運動員生活，而支撐她們走過無數個早晨與汗水的，正是「亞運」這兩個字。

張倩儀名古屋現場直擊



亞運沙排｜黃雯靖（左）/曾岳羚（右）。（張倩儀攝）

終場哨聲響起，黃雯靖/曾岳羚的亞運之旅畫上句號。這對香港沙排組合三年來傾盡所有，如今目標驟失，大學畢業半年的現實壓力瞬間湧上，兩個女生站在滾燙的沙場上，第一次對「下一步」感到如此不知所措。

亞運沙排｜黃雯靖。（張倩儀攝）

一年十賽自籌經費 「我哋業餘，但想做最勁嗰個」

三年前，仍是大學生的黃雯靖與曾岳羚一同定下衝擊亞運的目標。此後三年，她們到處奔波參賽，由內地賽一路打到亞洲賽。

由於亞運種子排名是根據球員個人四個最佳AVC（亞洲排球聯合會）和四個最佳FIVB比賽成績計算，為了累積更高分數與排名，她們一年參加超過十個賽事。「康文署只會資助部份亞洲賽同全國賽，其餘裝備同用品都要自資。」訓練以外，她們還要兼職教波賺錢，希望盡量貼近職業球員的訓練量與出賽量：「我哋係業餘，但都想做到業餘最勁嗰個！」

亞運沙排｜黃雯靖（左）/曾岳羚（右）。（港協暨奧委會）

說起三年來的地獄式行程，黃雯靖與曾岳羚都苦笑起來。早上練沙排、下午上學、課後教波、晚上再練室內排球或體能，周末則應付本地賽、大專排球或聯賽，幾乎全年無休。「全運會那年，我為了專心備戰，延遲了Final year的實習，結果讀到Year 6才真正畢業。」自嘲一番後，雯靖破涕為笑。

雖然去年最後無緣全運，亞運亦未如所願打入8強，但就如曾岳羚所言：「無悔。過程中，我知道自己成長咗好多年，學識咗點樣好好照顧自己，為自己安排同打算。」

亞運沙排｜黃雯靖。（港協暨奧委會）

亞運沙排｜曾岳羚。（官網圖片）

亞運之後 生存還是夢想？

義無反顧準備亞運，黃雯靖和曾岳羚已從大學畢業半，未曾正式踏入社會，「打埋亞運再算」，如今亞運真的「打埋」了，長達一千多天的追夢之旅正式終結，她們將再面對更艱巨的人生挑戰。

「要搵工？定係繼續打？我真係唔知。」黃雯靖苦笑道：「但我想……至少我們應該會繼續打下去。我不敢想到下屆亞運，太遙遠了，畢竟開始工作後會有多困難，我們現在也想像不到。」

身上沾滿沙粒的黃雯靖和曾岳羚說起未來的迷惘，難免無奈。大賽完結，運動員就必須面對現實——不只是黃雯靖與曾岳羚，更是香港所有非精英項目運動員的集體寫照。