亞運會2026｜港隊連續兩日接力被DQ　混合4X100米再現交棒失誤

香港隊連續兩日於田徑場出現失誤，繼女子4X100米接力因超出接棒區交接被取消資格後，混合4X100米接力亦因同樣情況被DQ，無緣決賽。

隊長李康傑賽後忍不住落淚，他表示幾經波折終能獲選入亞運代表隊，更被委任為混合接力的隊長，結果無法展現大家的訓練成果，辜負了眾人的期望。

夏家朗、張倩儀名古屋現場直擊



混合4X100米接力今晚（28日）舉行，港隊派出張灝軒、梁筠宜、李康傑及黃韻之出戰。港隊在第一組初賽排第四線，張灝軒完成第一棒，但第二棒的梁筠宜無法順利交棒予第三棒的李康傑，直到將接力棒交到李康傑手上時，已經超出接棒區，雖然最後李康傑仍交予第四棒的黃韻之完成賽事，但港隊已因犯規被取消資格。

眾將返回終點運動員區時一臉失望，李康傑忍不住落淚。

亞運田徑｜交接棒失誤，港隊被DQ，李康傑忍不住落淚。（夏家朗攝）

梁筠宜賽後說回交棒失誤：「好似發咗場夢咁，擘大眼就已經見到佢隻手遞出嚟，我交唔到，要嗌停佢，我嗰吓差啲仆街，如果我鬆咗，連棒都交唔到。」港隊賽前預計，只要交接順利，大有機會取得決賽席位，然而最終因為失誤而落空。

李康傑則談到接棒失誤：「大家一直盡心盡力準備亞運，調整好狀態之後令步點有變化，隊友交不到上來，但男仔本身比女仔跑得快，這就是混合接力的難處。而且我們要靠交接去彌補個人速度，交接方法比較搏。」

亞運田徑｜張灝軒。（夏家朗攝）

亞運田徑｜黃韻之跑回終點，但港隊已被取消資格。（夏家朗攝）

亞運田徑｜黃韻之亦一臉失望。（夏家朗攝）

亞運田徑｜第一棒張灝軒順利交棒予梁筠宜。（夏家朗攝）

至於兩名小將張灝軒及黃韻之，雖然沒有交接問題，但自言第一次出戰亞運非常緊張，黃韻之說：「昨晚已經好緊張，腦袋完全不放鬆。今日到了熱身的時候，我們也夾得好順，估計最少都能『細q』晉級。」張灝軒謂：「我第一次去亞運，不是『玩玩吓』，但整體表現還有很多地方要改善，有很多東西值得反思。」

香港隊今屆在接力賽連番失利，除了今晚的混合4X100米，昨晚的女子4X100米亦告失誤，第四棒的庾沛怡接第三棒的羅芷元時，已經超出接棒區，結果被取消資格。

亞運田徑｜港隊眾將賽後十分失望。（夏家朗攝）