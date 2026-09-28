亞運會2026｜林銘夫殺入男子跳遠前八　近距離學習日本高手技術

香港跳遠代表林銘夫周日於名古屋亞運會中以7.53米跳入決賽，今晚（28日）決賽跳出7.55米，在12名選手中排名第八。



亞運田徑｜林銘夫。（夏家朗攝）

亞運田徑｜林銘夫。（夏家朗攝）

林銘夫曾於2023年在學界跳出7.89米，改寫U20香港紀錄，但之後因為比賽踏板時傷及腳踝，休養近兩年，直到2025年才重新出發，今晚完成人生首個亞運，成績為7.55米，殺入前八。金牌由中國的石雨豪奪得，成績為8.17米，印度的SREESHANKAR Murali及烏茲別克的ANVAROV Anvar分別以8.07米及8.06米奪得金牌及銅牌。

亞運田徑｜林銘夫。（夏家朗攝）

「頭八是意料中事，不過成績和預期有差距，就算沒有PB（個人最佳），都至少要SB（季度最佳）。」林銘夫表示，今晚下起大雨，踏板濕，在第四跳「跣板」後就不敢放膽跳。「因為我的大傷就是因為跣板所致，心理上有影響，加上第四跳真的『跣』了一下，後面兩跳就真的不敢『食晒』重心，是有點可惜。」

亞運田徑｜林銘夫。（夏家朗攝）

不過，賽後林銘夫也一圓「追星」願望，與日本選手橋岡優輝合照：「他是我小時候看影片學跳遠的榜樣，所以我也有觀察他的表現。」第一次同場親眼觀察對方的速度、步點等，林銘夫說大開眼界。