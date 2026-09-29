亞運會2026網球直播｜黃澤林出戰男單32強　鬥約旦球手

撰文：陳智深 趙子晉
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香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）完成杭州公開賽後，本港時間今日下午首度亮相名古屋亞運，出戰男單次圈，鬥約旦球手Zaid Al-Mashni。本文將持續更新比賽進程。
趙子晉 名古屋現場直擊

名古屋亞運網球項目昨日在名古屋東山公園網球場展開第2個比賽日，由於名古屋連日天雨，故大部分室外比賽昨日均受影響，今日全數移師室內場地續戰。港隊黃澤林前日在ATP 250級杭州公開賽男單8強止步後，今午以頭號種子身分在亞運男單次圈亮相。

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亞運抽籤時世界排名第108的黃澤林，第一盤與Zaid Al-Mashni一直咬緊，雙方都保住自己前4個發球局，直到4：4後黃澤林率先破發，之後成功保住自己發球局先以6：4攻下第一盤。

香港亞運網球代表黃澤林，出戰第二圈32強賽事鬥約旦球手。（趙子晉攝）
香港亞運網球代表黃澤林，出戰第二圈32強賽事鬥約旦球手。（趙子晉攝）
由於天雨由室外搬入室內，現場要用人手處理臨時分牌。（趙子晉攝）
香港亞運網球代表黃澤林，出戰第二圈32強賽事鬥約旦球手。（趙子晉攝）
香港亞運網球代表黃澤林，出戰第二圈32強賽事鬥約旦球手。（趙子晉攝）
香港亞運網球代表黃澤林。（夏家朗攝）

港隊18歲小將朱鍇泓（Kai）昨日在中央球場舉行的次圈，與日本隊的松岡隼戰至首盤5：5平手時，因天雨關係暫停，今早續戰直落兩盤落敗。Kai今午將黟張瑋桓（Eudice）出戰混雙首圈，鬥印度組合爭晉級。

名古屋亞運2026網球｜黃澤林。（Getty Image）

名古屋亞運網球賽程

名古屋亞運2026網球｜香港網球隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月29日

10:00起

男單次圈

朱鍇泓、黃澤林

女雙首圈

黎清嵐/劉芷淇

混雙首圈

朱鍇泓/張瑋桓

女單次圈

石卓盈

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