亞運會2026｜由搶包山到亞運會　林楚穎戰勝緊張最後時刻殺入16強

亞運會進入「下半場」，香港隊繼續有不同項目的運動員陸續登場，今日（29日）的名古屋市國際展示場（Portmesse名古屋）便有運動攀登的男子抱石賽及女子速度賽。

22歲港將林楚穎由兩年前的長洲搶包山攀到今日的名古屋亞運攀石牆，雖然她在上周四出發前最後一次訓練不慎拉傷三頭肌，但仍憑在A線道攀出的8.46秒，僅僅殺入十六強。

夏家朗名古屋現場直擊



亞運運動攀登｜林楚穎。（夏家朗攝）

亞運運動攀登｜林楚穎。（夏家朗攝）

運動攀登港將陳翔志、陳致滔及林楚穎今早分途出擊，兩名男子運動員出戰抱石賽，林楚穎則角逐速度賽。林楚穎先爬B線道，起步跣腳令她僅以12.65秒完成；之後她攀爬C線道，爬到尾段稍有停頓，完成時間是11.16秒；第三轉她爬D線道，以8.73秒完成；最後的A線道是四轉中完成時間最快，8.46秒令她在總排名位列第16，緊緊趕上決賽尾班車。男子抱石賽的陳翔志及陳致滔則無緣決賽。

亞運運動攀登｜陳翔志。（夏家朗攝）

亞運運動攀登｜陳翔志。（夏家朗攝）

亞運運動攀登｜陳致滔。（夏家朗攝）

亞運運動攀登｜陳致滔。（夏家朗攝）

今年22歲的林楚穎自小訓練攀石，兩年前曾以玩票性質參加長洲長包山，是當屆決賽的最年輕選手。兩年後的今天，她首次出戰亞運，直言心情緊張：「爬第一轉（B線道）的時候，我緊張到聽到自己的心跳！家人特地飛來名古屋現場看比賽，身在香港的朋友亦在看直播，我想為他們表現出最好的自己，這一點令我超級緊張！」今次是林楚穎首次有家人現場觀戰的國際大型比賽，她的媽媽是港台前DJ「貴花田」，媽媽在個多月前已準備，令她非常感恩。

亞運運動攀登｜林楚穎的媽媽是港台前DJ「貴花田」，今天親到現場觀戰。（夏家朗攝）

林楚穎經過昨日賽前現場練習，相對熟習了環境，她決定以B線道及C線道作為今日初賽的準備，最後兩轉才全速前進，「頭兩轉給自己一個心理準備，也是最後機會去摸熟牆身，最後兩轉就全速去」。雖然第一轉在B線道一起步就「出閘跣腳」，但她迅即重整心態，「我知道自己是可以的，就把握之後三轉的機會吧」。

亞運運動攀登｜林楚穎。（夏家朗攝）

亞運運動攀登｜林楚穎。（夏家朗攝）

為了準備名古屋亞運，林楚穎過去一年不停到中國、泰國等地訓練，學習不同隊伍的練習方法，再綜合出適合自己的訓練計劃。不過她上周四出發亞運前的最後訓練拉傷三頭肌，令她非常擔心，「亞運前先搞啲咁嘅嘢，其實剛剛比賽都痛，不過痛可以忍，反而是對心理有影響，唯有告訴自己，我要相信練習的成果」。其實她今日攀出的8.46秒，與7月在內地訓練時做出的8.453秒個人最佳時間（PB）相距不遠，她期待：「希望聽日可以PB！」

亞運運動攀登｜林楚穎。（夏家朗攝）