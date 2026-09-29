亞運會2026｜水球看台上唯一揮動區旗的男人　獨自進場撐17歲兒子

名古屋亞運水球進入8強階段，吸引不少市民入場觀戰，凡有入球掌聲便此起彼落。雖然港隊以12：21不敵伊朗，無緣4強落入名次賽，但觀眾席上依然有一名男觀眾全場揮動區旗。

一聊之下，這名男士獨自入場。在機場工作的他，特地向同事「調假」湊齊一星期大假，就是為了看17歲的兒子陳亮第一次站上亞運舞台。「佢由小一開始游水，後來因為游水競爭好大，自己一個人又好悶，游游吓就變咗打水球。」談起兒子，陳爸一臉自豪：「佢一直都好乖、好獨立。」

張倩儀名古屋現場直擊



亞運水球｜陳爸爸揮動區旗為港隊打氣。（張倩儀攝）

雖然知道陳亮早能照顧自己，但陳爸爸依然身體力行，兒子晨操晚練，他堅持「車出車入」，有時更準備飯盒，讓陳亮在車上充飢，然後有更多時間休息。「學生運動員好辛苦，雖然冇講，但係我知。」眼見兒子由小不點長大成水球健將，由興趣開始成為香港隊一員，一年不少於五次出外集訓和比賽，陳爸爸心中滿是不捨：「佢好辛苦㗎，成個暑假都唔喺香港，要出去訓練，有時連開學都唔喺度。」

亞運水球｜香港水球隊。（夏家朗攝）

亞運水球｜香港水球隊。（夏家朗攝）

亞運水球｜香港水球隊。（夏家朗攝）

兒子要兼顧運動與學業，陳爸爸笑言學業方面只要「比下有餘」做好本分就夠，「比起要佢壓力好大，我更加想佢開心，七成快樂，剩低嘅三成佢知道自己做緊咩就得」。儘管陳亮仍未是港隊主力球員，但觀眾席上的陳爸爸，依然目不轉睛觀戰，揮動區旗全力打氣。

剛完賽的陳亮走入混合採訪區，髮尾一直滴着水，尚未待筆者問問題，陳亮搶先說：「我見到你哋傾偈。」作為隊中的小將，他自信地說着自己落場與否都會全力以赴，表現出拼勁，一心想讓觀眾席上的爸爸，看見自己認真的一面。「想佢Proud of我（為我驕傲）？咁就肯定係。」陳亮笑了笑，續說：「我知道爸媽一直都好支持我，我好感激有佢哋。」娓娓道出父親照顧自己的日常，陳亮希望用行動表達自己足夠成熟，回饋父母的愛。

亞運水球｜陳爸爸（右）請假一星期到名古屋支持兒子陳亮（左）。（張倩儀攝）

「打完亞運之後，我會專心溫書應付DSE，暫時放低水球。我知道佢哋會好想我入大學，所以先有呢個決定。」熱愛水球，亦珍惜代表香港的機會，這個決定想必並不容易，陳亮笑說：「又唔係好唔捨得，因為我知道，我一定會返嚟！」換上一身乾爽衣服，陳亮會合爸爸準備合照一張，陳爸爸高舉香港區旗，陳亮靦腆笑說：「放低啲啦。」爸爸只顧一面自豪，依然沒有放下，在名古屋場邊留下倩影。

亞運水球｜香港男子水球隊。（夏家朗攝）

亞運水球｜香港男子水球隊。（夏家朗攝）

亞運水球｜香港男子水球隊。（夏家朗攝）