亞運會2026｜楊礎搖吳思穎競輪賽炒車　翁浚皓杜棹熙晉爭先賽出局

杜棹熙、翁浚皓及莫沚駿昨日憑男子團體競賽為香港增添一面銅牌，杜、翁今日再次亮相，出戰男子爭先賽。女子短途的楊礎搖及吳思穎則角逐競輪賽，惟兩人在準決賽相撞「炒車」，醫護人員即時出動擔架，幸最終能夠自行步行離場，未見嚴重傷勢。本文持續更新香港單車隊成績。

趙子晉伊豆現場直擊



楊礎搖及吳思穎相撞發生於女子競輪賽準決賽。戰至第四圈，楊礎搖及吳思穎在出彎時相撞，兩名港將隨即倒地。醫療人員即時帶同擔架進入賽道，為兩名車手檢查傷勢。楊礎搖及吳思穎均能自行步離賽道，但吳思穎一拐一拐，之後由軍醫檢查傷勢。

亞運場地單車｜楊礎搖及吳思穎在女子競輪賽準決賽相撞，未能完成賽事。（趙子晉攝）

亞運場地單車｜楊礎搖及吳思穎在女子競輪賽準決賽相撞，未能完成賽事。（趙子晉攝）

亞運場地單車｜楊礎搖及吳思穎在女子競輪賽準決賽相撞，未能完成賽事。（趙子晉攝）

楊礎搖及吳思穎今早出戰競輪賽初賽，前者踩出小組第二，直接晉級準決賽，吳思穎則在小組排第三，但她在復活賽晉級小組第一，仍獲準決賽席位。

亞運場地單車｜楊礎搖幸無大礙。（趙子晉攝）

亞運場地單車｜吳思穎炒車後，醫療人員即時為她檢查傷勢。（趙子晉攝）

杜棹熙及翁浚皓經過昨日三場團體競速賽激戰，休息一晚之後今日再鬥第二個項目。早上200米計時資格賽，翁以9.948秒排第11，杜以9.996秒排第13，雙雙晉級1/16決賽。雖然兩人在1/16落敗，但憑復活賽「死而後生」，杜棹熙將在1/8決賽東道主兼去屆金牌得主太田海也，翁浚皓則對中國的李志偉，太田及李在資格賽分別位列第一及第二。

然而翁、杜都在1/8決賽落敗，雖然仍有復活賽機會，不過他們都在復活賽不敵對手，未能為港隊增添獎牌。

亞運場地單車｜杜棹熙（左）於復活賽晉級。（趙子晉攝）

亞運場地單車｜翁浚皓（右）在復活賽晉級。（趙子晉攝）