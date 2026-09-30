亞運會2026電競｜Faker領韓國出戰《英雄聯盟》　對港隊未上陣

名古屋亞運電競項目最觸目賽事《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）今日展開，身處B組的香港隊單日出戰3場賽事，其中最後一場硬撼由電競界傳奇名人Faker（李相赫）領軍的韓國隊。

夏家朗 名古屋現場直擊



名亞屋亞運的電競賽事於愛知縣國際展示場舉行，展示場位於中部國際機場。（夏家朗攝）

今次亞運的電競賽事於愛知縣國際展示場舉行，展示場位於中部國際機場毗鄰，整個概念就和港人熟悉的香港機場+博覽館一樣，連舉行的亞運項目也是劍擊和電競。在抽籤時一早已知香港隊與韓國、中華台北和印度同組，要知道韓國的LoL代表隊就如K-PoP天團一般存在，而Faker更是電競世界的「GOAT」，無論香港、台灣和韓國傳媒都一早計劃追訪韓國隊。

電競世界的「GOAT」Faker第三度參加亞運，仍然是各界的追訪對象。（夏家朗攝）

未知是否只是LoL賽事第一日，較大的場地要讓路給其他已進入獎牌賽的遊戲頁項目，分組賽只使用了場地中較小的房間進行，記者觀眾等不能進入之餘，連場外都未有電視轉播賽事實況。

《英雄聯盟》賽事分組賽只安排在較細小的會議室進行比賽。（夏家朗攝）（夏家朗攝）

香港記者固然關心港隊選手遇上韓國隊這個難能可貴的對碰，韓國記者亦十分關心Faker的一舉一動。不過由於現場記者室未有播放LoL比賽情況，這些「韓記」亦只能自行上網找國內轉播訊號。當台灣記者得悉Faker首場賽事對中華台北未有上陣時亦即時更新資訊和發稿，當刻只要有在關注賽事的人，也為之而瘋狂。

現場記者室未有轉播《英雄聯盟》賽事。（夏家朗攝）

現場記者室未有轉播《英雄聯盟》賽事，韓國記者要自行找國內直播收看。（夏家朗攝）

不過今次已是Faker第三度參加亞運了，2018年雅加達亞運電競仍是展示項目時已摘銀而回，上屆杭州正式列入比賽項目後亦再贏一次，今次已是Faker第三度參加奧運了，韓國隊主要勁敵中國隊今次未派隊參加LoL之下，這面獎牌早已視為囊中物，故首戰對台灣未有上陣，之後對印度一戰則在陣並擔任中路角色，最後對香港一場就再度退居後備，位置由隊友Zeka取代。

Faker對印度有上陣：

港隊方面，今場派出YSKM（鄒樹德）、Pretender（伍焯綸）、Holo（曾德霖）、Kaiwing（凌啟榮）、1xn（李修楠）， BuLuKaKa（梁家杰）則未有上陣。至於未有派出Faker，除改由Zeka出戰中路外，並派出了Zeus、Canyon、Gumayusi、Keria亮相。

香港電競隊英雄聯盟項目代表鄒樹德、伍焯綸、曾德霖、凌啟榮、李修楠、梁家杰。（夏家朗攝）

輔助Keria在3分鐘在野區率先取得首殺，其後韓國隊在預示者團戰中將擊殺數拉開至6：1，同時將經濟優勢擴大到4k。吃掉小龍後，韓國隊再在上路越塔開戰佔優。港隊曾趁對手推進下路之際，在中路發起團戰但被韓國隊回防反殺。

名古屋亞運電競《英雄聯盟》（LoL）香港對韓國賽事現場。（HOY Youtube截圖）

20分鐘，港隊退守高地，韓國隊乘機進攻巴龍，再一鼓作氣推掉主堡。港隊苦戰下不敵韓國隊。

名古屋亞運電競《英雄聯盟》（LoL）香港對韓國賽事戰況。（HOY Youtube截圖）

現場記者未能觀看戰情，香港網民則通過負責轉播亞運賽事的HOY YouTube頻道邊觀戰邊聊天，HOY今早特意在YouTube頻道增加一個直播頁面，全程直播三場韓國隊賽事，當香港對韓國上演時，高峰期有逾 6000人觀看直播，很多網友都指香港隊能夠和韓國隊交鋒甚至取得2分，已是此生無憾，有人更表示港隊頂住韓國逾20分鐘才落敗，表現已較印度為佳；更有眼利網民在賽事完結後留意到Faker現身與隊友聊天。港隊在LoL小組賽以1勝2負出局，結束今屆亞運之旅。

Faker（左站立者）在韓國擊敗香港賽後現身比賽場地與隊友聊天。（HOY Youtube截圖）

同日港隊尚有兩項目出戰8強，惜同告止步未能再添獎牌。其中《第五人格》8強港隊出戰中華台北。《第五人格》在8強戰採用BO3（三局兩勝制），雙方互換「求生者」與「監管者」陣營，以逃脫及淘汰人數計算小局總分。港隊在首局與中華台北賽和4：4，惟其後以2：6及3：5不敵對手下被淘汰。

名古屋亞運電競《英雄聯盟》（LoL）香港對韓國賽事最後畫面。（HOY Youtube截圖）

另一項目《無盡對決》港隊躋身淘汰賽階段，由陳杰權、張銘潤、張思軒、羅慶隆、王遠誠、鄭嘉揚組成的港隊於8強以直落0：2不敵蒙古，無緣晉級。

以下為直播重溫（香港VS韓國由6:09:00開始）：

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名古屋亞運2026電競｜香港電競隊名單

香港電競隊出戰名古屋亞運的名單如下：