FIFA東盟盃｜港隊入兩球挫下半場10人應戰汶萊　周六鬥柬埔寨爭冠

FIFA東盟盃（FIFA ASEAN Cup 2026）周三（30日）上演第三日賽事，A組香港隊（港足）於啟德主場館憑下半場入以2球，擊敗半場大部分時間十人應戰的汶萊，躋身周六（3日）舉行的決賽鬥柬埔寨。



FIFA東盟盃，香港2：0擊敗汶萊。（Getty Images）

今日場面較啟德首日賽事略見熱鬧，入場人數為20116人。香港面對世界排名196位的汶萊，主帥盧比度今仗有9個調動，以謝家榮取代龐焯熙把守後一關，右閘陳潤潼更在A級國際賽上演地標戰，夥拍比提、勞烈斯及甘智健組成防線，顏卓彬、陳肇鈞及趙聡悟在中場支援吳宇曦、祖連奴及隊長安永佳攻堅。

FIFA東盟盃，香港2：0擊敗汶萊，陳潤潼在A級國際賽上演地標戰。（Getty Images）

港隊上半場可謂腳頭無靈，多次射門均無果。汶萊早段控球比率較港隊還要多，港隊11分鐘首次攻門，安永佳接應祖連奴傳中迎頂，在球門前省中陳肇鈞彈走。2分鐘後，安永佳十二碼點附近起腳被對方門將救出。踢畢亞運後歸隊的吳宇曦多次在左路進襲亦未見成效。28分鐘，吳宇曦護半單刀機會惜射中門將。完半場前5分鐘，祖連奴接應安永佳左路傳中在門前3碼撞射空門仍然越楣而出。

FIFA東盟盃，香港2：0擊敗汶萊，汶萊球員換邊後4分鐘即領紅牌直接離場。（Getty Images）

港足半場由徐宏傑入替比提，僅4分鐘汶萊的夏美爾於禁區頂踩中安永佳足踝，經VAR覆核後判定為嚴重犯規行為，被球證直接出示紅牌逐離場。不過港足仍未能把握人多打人少優勢。至60分鐘，祖連奴右路傳中﹐助攻陳肇鈞頂成1：0。

FIFA東盟盃，香港2：0擊敗汶萊，吸引20116人進入啟得主場館觀戰。（Getty Images）

港足其後換入孫銘謙、李小恆、艾華頓及茹子楠多名正選，但安永佳尾段2分鐘內兩次頂中楣，至補時階段接應艾華頓傳中窩利抽入死球。港足最終2：0擊敗汶萊晉級決賽﹐周六將於柬埔寨爭奪首屆FIFA東盟盃第二級賽事冠軍。

FIFA東盟盃，香港2：0擊敗汶萊。安永佳入球後以「撥頭髮」動作慶祝，笑言要與球迷開玩笑。（Getty Images）

今場第50次代表香港上陣的安永佳，賽後表示入球後做出「撥頭髮」動作慶祝，是想與球迷開玩笑。他期望決賽能有更多人入場支持香港隊，並指每次披上港隊球衣都感到自豪。

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