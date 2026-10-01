板式網球｜羅易殷/陳曉嵐以亞運為起點　放眼Padel更長遠發展

板式網球（Padel），對於大部分人來說，也許只是一項新興運動，但對羅易殷（Suki）及陳曉嵐（Isabella）而言，卻更像一趟神奇之旅。



兩人年幼時因網球結緣，曾在球場上並肩作戰；兩年前抱着試玩的心態接觸 Padel，後來逐步參與訓練及比賽，最終成為香港首批亞運板式網球代表，代表香港夢想成真。



從網球場走向亞運舞台，這段經歷既是個人突破，亦反映香港 Padel 正逐漸建立運動員及比賽發展的基礎。



羅易殷（左）及陳曉嵐於今屆亞運首仗勝出，躋身8強。（公關提供）

原習網球 後改攻Padel

Suki 最初因為參加香港一項公開賽接觸 Padel，原本只是與網球朋友嘗試新運動，後來「愈打愈有」，便邀請 Isabella 一同參與。兩人由每星期固定打一次開始，其後參加 PADEL+ 舉辦的 Pro Team 選拔，入選後接受專業訓練，逐步走上較有系統的比賽道路。

「我們是第一批香港球手，不知道如何定義成績好壞，因此沒有壓力，純粹開心打波。」Suki直言，二人組隊雙打初期，以享受比賽及提升世界排名為目標，代表香港從來未敢想像。隨着兩人參與更多本地及海外比賽，由逐漸進步的小目標，慢慢延伸至職業巡迴賽、世界排名遞升。今年四月，她們接連贏得香港公開賽及港隊選拔賽，最終取得愛知 - 名古屋亞運會代表資格。「有如兒時夢想成真」，Isabella 表示自己從未想過在網球之後，仍能迎來另一段運動員生涯。

羅易殷本身是物理治療師，多在港島東區工作，她認為如果市區也有Padel場地，更方便大眾參與這項運動。（公關提供）

場地普及是關鍵 讓更多人接觸

運動員要走得更遠，除了個人訓練及比賽經驗，整體運動氛圍同樣重要。兩人指出，香港 Padel 近年參與人數明顯增加，但場地數量及位置仍是普及過程中的挑戰。

目前大部分 Padel 球場集中於西貢一帶，對居於港九市區的市民而言，不算很方便。Isabella 認為，增加大眾接觸 Padel 的機會尤其重要：「Padel 既是一項促進社交聯誼的運動，也具備發展為職業運動的競技項目的潛力。要推動 Padel普及，關鍵是讓市民更容易接觸，市中心場地的設立，正好讓這項運動更貼近日常生活。」

市區中心地帶有 Padel 場地，確實會方便不少，例如太古坊由2024年起在鰂魚涌商業區設置 Padel 場地，讓附近上班一族在午飯時或下班後，能快速「開波」。本身是物理治療師的Suki，平日需要兼顧日常工作與香港代表隊訓練。，她深切體會到，場地若位於市區、交通方便，便有助將 Padel 融入上班族的生活。

據悉，太古坊即將發展新的板式網球會所，場地將採用賽事級規格，不僅可舉辦國際級賽事，亦為港島區運動愛好者增添選擇。對本地 Padel 而言，當運動由專門場地逐漸走進市區日常，場地的角色亦不只是讓大眾「有波打」，同時可為訓練、比賽以至推動整項運動發展提供更多可能。

陳曉嵐期望香港稍後能舉辦更多Padel國際賽事。 （公關提供）

睇本港可舉辦國際賽事

而對於兩位即將踏上亞運舞台的港將而言，讓更多人接觸 Padel 只是第一步；如何讓香港逐漸具備更完善的競技環境，同樣是她們對這項運動的期望。談到亞運後香港板式網球的發展，Isabella 認為，除了培養本地球手，亦需要讓更多高水平賽事落戶香港：「代表香港出戰只是開始，希望長遠可以在香港舉辦更多區域性甚至國際賽事，讓本地球手有更多機會在主場與亞洲及世界各地的球手交流。」

香港近年已舉辦數項大型國際板式網球總會（FIP）賽事，Isabella深信若未來有更多符合國際標準的場地，並能承辦不同級別的賽事，除了有助提升本地球手的比賽經驗，亦能讓市民更近距離認識這項運動。尤其當賽事走進市區，觀眾更容易前來觀戰、為球手打氣，Padel 的曝光及參與機會亦有望隨之增加。

二人目前正出戰亞運，首仗便以2比1擊敗菲律賓組合，晉級8強，惟亞運事實更是探索未來可能性的起點。「要展現出香港運動員即使資源有限，仍以永不放棄的態度面對所有挑戰。」成績重要，但 Isabella 更希望作為首批香港 Padel 運動員的她們，能證明香港板式網球精神，不只在於爭勝，更在於敢於踏出第一步，並為後來者打開康莊大道。

場地提供：太古坊