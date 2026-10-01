亞運會2026｜李思穎梁穎儀最後一刻力壓中國　麥迪遜賽摘銀

香港單車隊繼續力爭亞運獎牌，李思穎專攻場地棄戰公路，今日首度亮相，夥拍個人公路賽銅牌得主梁穎儀出戰女子麥迪遜賽。男子組方面，朱浚瑋角逐全能賽，他在第三項的淘汰賽後總排名第二，與日本的梅澤幹太鬥得激烈。

本文持續更新香港單車隊戰況。



李思穎/梁穎儀 – 女子麥迪遜賽

李思穎今屆棄戰公路賽，專注場地，在麥迪遜賽及明天舉行的全能賽雙線爭金；她的麥迪遜拍檔梁穎儀則是今屆個人公路賽銅牌得主。

亞運場地單車｜李思穎/梁穎儀出戰女子麥迪遜賽。（趙子晉攝）

麥迪遜賽是雙人賽事，共踩120個圈，每十圈衝刺一次，第一至四名依次得到5、3、2、1分，如有隊伍超圈（Lap圈）可獲20分。李思穎/梁穎儀繼去年全運會奪金後，在亞運再次合作，首個衝刺圈以第三名過線，取得2分，日本、中國及韓國分列第一、第二及第四名。四支隊伍在第二個衝刺圈排名相同，港隊以總分4分排在第三，日本總分10分、中國總分6分。

第三個衝刺圈，港隊錯失交接的最佳時機，未能衝得更佳名次，日、中、港、韓仍然頭四過線，總排名維持不變，港隊的總分為6分，被15分及9分的日本和中國逐步拋離。

第四個衝刺圈，港隊發動攻勢爭取第一名過線，但最終被中國及日本壓過，仍然以第三名過線，總分累積8分。中國今次首名過線取得5分，日本次名取得3分，但日本仍列榜首，總分為18分，中國累積14分，緊追日本。

第五衝刺圈，李思穎和梁穎儀把握黃金位置換位，李思穎借助梁穎儀的力量發動攻勢，終於壓過中國第二名過線，取得3分，以總分11分排第三。中國第三名過線，以總分15分緊守次席，日本以總分23分領先。

亞運場地單車｜李思穎及梁穎儀出戰女子麥迪遜賽。（趙子晉攝）

第六個衝刺圈，日本、中國、香港及韓國前四衝線，李思穎/梁穎儀要追上日本及中國並非易事。第七個衝刺圈出現些微變化，中國隊未能衝分，日本繼續首名過線，韓國衝得第二，香港第三，烏茲別克第四。

此時日本以總分28分排榜首，中國落後10分列次席，香港隊以總分15分排第三，韓國以總分9分排第四。列強車手均欲伺機突圍，力爭超圈的20分，但大家互相牽制，未有隊伍「Lap圈」，八個衝刺圈之後，由於中國連續兩個衝刺圈皆無得分，香港隊在第八個衝刺圈得3分，總分追至與中國18分同分，並列第二。

第九個衝刺圈，香港隊緊隨日本第二名衝線，中國隊衝得1分，港隊以總分21升上次席，中國跌落第三，日本繼續排第一，總分為43分。

第十個衝刺圈，中國第一名衝線，搶得5分反壓香港奪回次席，日本第二名衝線，仍以46分排榜首。香港衝得1分，以22分排第三，落後中國2分。

最後兩個衝刺圈，梁穎儀在第十一圈第衝得3分，中國2分，香港總分累積25分，落後次席的中國隊1分。日本隊以51分遙遙領先。最後一個衝刺圈，李思穎與中國隊鬥到最後，終點線前「一個馬鼻」的優勢力壓中國，在最後一圈以第二名衝線。由於最後一個衝刺圈得分雙計，港隊獲得6分，總分累積至31分；中國隊第三名衝線，奪得4分，李思穎/梁穎儀以總分31分，險勝30分的中國，奪得銀牌。

日本隊以總分53分大熱摘金，韓國雖然最後一圈首名衝線，搶得10分，但總分累積26分，只能以第四名完賽。

朱浚瑋 – 男子全能賽

全能賽共有四個細項。第一項捕捉賽已經完成，朱浚瑋排名第一，豪取40分，總排名亦暫列第一。第二項配速賽，朱浚瑋再有好表現，在第2、第15及第19圈取得衝刺分，並超圈成功再取20分，他在配速賽取得23分，兩項之後取得總分76分，與日本的梅澤幹太同分，以捕捉賽成績較佳暫列第一。

第三項淘汰賽，每隔一圈便會淘汰當時最後一名的車手。鬥到最後只剩朱浚瑋、梅澤幹太及烏茲別克的Sergey ROSTOVTSEV，朱浚瑋最後一名過衝刺點遭到淘汰， 以第三名完成淘汰賽，獲得34分，總分為110分；梅澤幹太雖然以第二名完成淘汰賽，不敵Sergey ROSTOVTSEV，但他在淘汰賽擸得36分，以總分112分反壓「朱仔」，暫列榜首。

全運單車｜朱浚瑋。（趙子晉攝）

楊礎搖、程嬿珊 – 女子爭先賽

楊礎搖昨日經歷競輪賽準決賽「炒車」意外，休息一晚後今日出戰個人今屆最後一項爭先賽。她在200米資格賽踩出10.979秒，排名第8，與踩出11.035秒、排名第10的程嬿珊一同晉級1/16決賽。1/16決賽，楊礎搖面對中華台北的劉尚盈，楊踩出11.748秒，力壓踩出11.812的劉，晉級1/8決賽；程嬿珊亦順利晉級1/8決賽。

女子爭先賽今日將鬥至1/8決賽，明日才決出金牌。