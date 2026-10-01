亞運會2026｜黃澤林闖4強創歷史 鎖定港隊史上首面單打獎牌
撰文：陳智深
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香港網球「一哥」黃澤林連續兩屆亞運晉級8強，今日經過61分鐘賽事，順利擊敗12號種子、泰國球手卡西迪（Kasidit Samrej）殺入準決賽穩奪獎牌之餘，更為香港創造歷史，取得史上首面網球單打獎牌。
香港對上一次奪得亞運網球獎牌是1966年女雙組合徐婉圓/Raiyani Jayasurya，但未曾於單打賽事揚威，黃澤林今次為香港創歷史。
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黃澤林昨日在16強面對東道主球手兼去屆杭州亞運銀牌得主綿貫陽介，以7：6、6：4直落兩盤勝出。曾揚言喜歡見到陽光的黃澤林，今日續於戶外比賽繼續有好表現，面對泰國球手鸁不手軟，第一盤先以6：3輕取對方。
第二盤Coleman更是越打越順，接連破發下頭4局已領先至4：0。最後兩局黃澤林輕鬆取勝，以6：0拿下，總盤數2：0殺入4強鎖定獎牌。
名古屋亞運網球賽程
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
13:00
男單8強
黃澤林 Vs Kasidit SAMREJ（泰國）
14:00
女雙8強
王康怡/張瑋桓 Vs KULAMBAYEVA
Zhibek/ZHIYENBAYEVA
Sonja（哈薩克）
16:30
混雙8強
朱鍇泓/張瑋桓 Vs 楠原悠介/青山修子