亞運2026｜張瑋桓先夥王康怡鎖定女雙獎牌　再拍朱鍇泓戰混雙落敗

香港網球隊在亞運喜訊一浪接一浪，繼黃澤林於男單率先晉級4強，為港隊鎖定史上首面單打金牌後，兩名女將王康怡/張瑋桓今日出戰女雙8強，力挫哈薩克球手，殺入4強穩奪今屆網球項目第二面獎牌。

張瑋桓（Eudice）稍後將繼續夥朱鍇泓（Kai）出戰混雙8強，Eudice已是連續第二天一日出戰兩場賽事，堪稱女鐵人。



王康怡/張瑋桓今日出戰女雙8強，對哈薩克隊的KULAMBAYEVA Zhibek/ZHIYENBAYEVA Sonja，經過1小時14分鐘的賽事﹐順利以6：1、6：3殺退對手躋身準決賽。

王康怡(圖)與張瑋桓女雙闖入準決賽穩奪獎牌。（Getty Images）

Eudice稍後將會再度上陣出戰夥拍朱鍇泓出戰混雙8強，鬥東道主日本隊的組合楠原悠介/青山修子。最終以直落兩盤5：7、2：6不敵對手無緣4強，與混雙獎牌擦身而過。

受連日天雨影響，網球賽事賽程大幅改動，Eudice已是連續兩日要在一天之內打兩場。昨日與Kai在16強鬥韓國組合申宇彬/具連宇，首盤未受考驗先贏6：2。惟南韓組合第二盤兩度破發後以6：4追回一盤，幸好Eudice/Kai在第三盤Super Tie-Break「搶十」時表現出堅定意志，「刁時」後終險勝13：11。

名古屋亞運網球混雙賽事，張瑋桓夥朱鍇泓16強淘汰韓國組合，周四會出戰8強。（Getty Images）

名古屋亞運網球賽程