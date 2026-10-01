亞運2026｜張瑋桓先夥王康怡鎖定女雙獎牌 再拍朱鍇泓戰混雙落敗
撰文：陳智深
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香港網球隊在亞運喜訊一浪接一浪，繼黃澤林於男單率先晉級4強，為港隊鎖定史上首面單打金牌後，兩名女將王康怡/張瑋桓今日出戰女雙8強，力挫哈薩克球手，殺入4強穩奪今屆網球項目第二面獎牌。
張瑋桓（Eudice）稍後將繼續夥朱鍇泓（Kai）出戰混雙8強，Eudice已是連續第二天一日出戰兩場賽事，堪稱女鐵人。
王康怡/張瑋桓今日出戰女雙8強，對哈薩克隊的KULAMBAYEVA Zhibek/ZHIYENBAYEVA Sonja，經過1小時14分鐘的賽事﹐順利以6：1、6：3殺退對手躋身準決賽。
Eudice稍後將會再度上陣出戰夥拍朱鍇泓出戰混雙8強，鬥東道主日本隊的組合楠原悠介/青山修子。最終以直落兩盤5：7、2：6不敵對手無緣4強，與混雙獎牌擦身而過。
受連日天雨影響，網球賽事賽程大幅改動，Eudice已是連續兩日要在一天之內打兩場。昨日與Kai在16強鬥韓國組合申宇彬/具連宇，首盤未受考驗先贏6：2。惟南韓組合第二盤兩度破發後以6：4追回一盤，幸好Eudice/Kai在第三盤Super Tie-Break「搶十」時表現出堅定意志，「刁時」後終險勝13：11。
名古屋亞運網球賽程
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
13:00
男單8強
黃澤林 Vs Kasidit SAMREJ（泰國）
14:00
女雙8強
王康怡/張瑋桓 Vs KULAMBAYEVA
Zhibek/ZHIYENBAYEVA
Sonja（哈薩克）
16:30
混雙8強
朱鍇泓/張瑋桓 Vs 楠原悠介/青山修子