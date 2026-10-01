亞運會2026｜朱浚瑋「為啖氣」勇奪全能賽銀牌落淚：對得住自己

李思穎/梁穎儀在女子麥迪遜賽最後一刻反壓中國奪得亞運銀牌，香港單車隊今日（1日）還有朱浚瑋角逐男子全能賽，最終他以167分奪得銀牌，單車隊在一小時之間連奪兩銀。

「感恩今日踩出自己的風格。記分賽是我最弱一項，最終守得住優勢，我可以說得住自己。」朱浚瑋賽後忍不住落哭，尤其父母今日現場觀戰，他終以一面獎牌感激家人支持。

趙子晉伊豆現場直擊



全能賽共有四個細項：捕捉賽、配速賽、淘汰賽及記分賽，累積總分最高者勝。

全運單車｜朱浚瑋。（趙子晉攝）

第一項捕捉賽，朱浚瑋排名第一，豪取40分，總排名列第一。第二項配速賽，朱浚瑋再有好表現，在第2、第15及第19圈取得衝刺分，並超圈成功再取20分，他在配速賽取得23分，兩項之後取得總分76分，與日本的梅澤幹太同分，以捕捉賽成績較佳暫列第一。

第三項淘汰賽，每隔一圈便會淘汰當時最後一名的車手。鬥到最後只剩朱浚瑋、梅澤幹太及烏茲別克的Sergey ROSTOVTSEV，朱浚瑋最後一名過衝刺點遭到淘汰， 以第三名完成淘汰賽，獲得34分，總分為114分；梅澤幹太雖然以第二名完成淘汰賽，不敵Sergey ROSTOVTSEV，但他在淘汰賽擸得40分，以總分116分反壓「朱仔」，暫列榜首。

亞運場地單車｜朱浚瑋。（趙子晉攝）

第四項記分賽，衝刺分直接計入最後得分，主宰勝負。朱浚瑋及梅澤幹太分別在第一及第二個衝刺圈搶得1分，梅澤幹太以117分領先，朱仔以116分排第二。中國的吳俊杰及哈薩克與阿聯酋車手亦在記分賽急起直追，不過朱浚瑋與梅澤幹太鬥得精彩，在第四個衝刺圈均衝得分數，朱得3分、梅澤得5分，梅澤依然在總成績領先。

記者賽有十個衝刺圈，此時賽事已完成一半。吳俊杰及中華台北的李靖烽積極爭取超圈（Lap圈），雙雙搶得Lap圈的20分，五個衝刺圈後，梅澤幹太及朱浚瑋依然排第一及第二，李靖烽排第三，吳俊杰排第四。

亞運場地單車｜朱浚瑋。（趙子晉攝）

梅澤幹太一次超圈搶得20分，一舉以167分鞏固總成績首名。朱浚瑋最大敵人頓變中國隊的吳俊杰，後者在第六及第七個衝刺圈搶得7分，總成績以131分排第三，朱仔仍以139分排第二。

第八個衝刺圈，朱仔衝得3分，吳俊杰衝得2分，吳的總分為133分，朱仔為142分，梅澤幹太衝得5分，以172分在首名領先。

最後兩個衝刺圈，朱仔在第九個衝刺圈搶得5分，連同Lap圈的20分，他以167分守住次席。中華台北李靖烽仍沒放棄爭取獎牌，憑第三次超圈的分數，壓過吳俊杰升上第三位。

在最後一個衝刺圈前，朱浚瑋的銀牌基本上已成定局，雖然他未能搶得分數，最終他如願奪得銀牌，總分為167分，梅澤幹太以192分奪金，中國的吳俊杰奪得一面銅牌，李靖烽只得「梗頸四」。

亞運場地單車｜朱浚瑋勇奪男子全能賽銀牌。（趙子晉攝）

楊礎搖、程嬿珊 – 女子爭先賽

楊礎搖昨日經歷競輪賽準決賽「炒車」意外，休息一晚後今日出戰個人今屆最後一項爭先賽。她在200米資格賽踩出10.979秒，排名第8，與踩出11.035秒、排名第10的程嬿珊一同晉級1/16決賽。1/16決賽，楊礎搖面對中華台北的劉尚盈，楊踩出11.748秒，力壓踩出11.812的劉，晉級1/8決賽；程嬿珊亦順利晉級1/8決賽。

1/8決賽，楊礎搖不敵酒井亞樹。程嬿珊鬥馬來西亞車手MOHD ASRI Nurul Izzah Izzati不慎「炒車」，但裁判判重賽，惟程嬿珊最終落敗。兩名車手明日將出戰1/8復活賽。