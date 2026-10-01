女足最前線｜亞運女足決賽　日本勢贏北韓奪金

愛知 - 名古屋亞運女足來到決賽，東道主日本雖然未派最強陣容出戰，但在今屆賽事依然大超班，以5場全勝攻入26球兼不失一球的強勢，與另一勁旅北韓爭奪金牌。

（球賽編號：FB6076，10月2日 18:30開賽，HOY 76直播）



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日本今屆雖然未有徵召外流球星參戰，但效力日職的選手實力依然強勁，例如效力廣島三箭的神谷千菜便場場入波，包括上仗梅開二度助球隊以2：0淘汰南韓。

日本女足雖然並非最強陣容出戰今屆亞運，但也不乏好手，例如攻入了6球的寶田沙織。（Getty Images）

北韓亦表現不俗，5仗取得4勝1和， 入26球而只失2球，4強便以2：0輕取中國女足。不過，連續6屆打入決賽、近4屆摘下3金的日本女足，實力始終佔優，又有主場之利，近4次面對北韓亦取得3勝1和， 今仗可熱捧日本主場贏波奪金。

中國女足上屆擊敗烏茲別克摘下銅牌，今屆季軍戰則遇上南韓。（Getty Images）

至於銅牌戰則由中國女足面南韓（球賽編號：FB6075，10月2日 14:00開賽，HOY 76直播）。兩軍實力相當，近3次交手皆打和，其中兩次打成1：1，另一次賽和2：2，今仗大有機會於法定時間再次摸和。值得留意是，近3屆銅牌戰，總入球皆逾2球，今仗也可吼「入球大」。

GettyImages-2177779528.jpg 32歲中堅蔣光太獲重召，但表現未算「標青」。（Getty Images）

同日還有中國男足於重慶友賽巴勒斯坦（球賽編號：FB6023，10月2日 19:35開賽）。國足在國際賽檔期友賽3場，首仗以3：0輕取馬爾代夫，次仗卻吞了新西蘭3蛋，今仗尾場或可反彈，畢竟近6次交手，國足取得4勝2和不敗戰績，而當中5次總入球皆少於3球，今仗可博國足小勝1：0，以及「入球小」。

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