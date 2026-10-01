亞運會2026｜李庭萱完成藝術體操全能賽　為港創歷史　盼再戰大賽

香港隊在今屆亞運首次派出藝術體運動員參賽，18歲的李庭萱今日登場出戰女子全能賽，雖然在絲帶環節失手，最終在23名選中排列第21，李庭萱賽後形容為「卡晒bug」，但在步行出場一刻，感受到自己真正一步步走到亞洲最高舞台，她直言興奮莫名。

夏家朗名古屋現場直擊



李庭萱在今日的女子藝術體操全能賽初賽出場，她在球操及圈操分別取得20.850分及20.450分，惟棒操及絲帶操失手，其中絲帶操三次未能接回絲帶，結果在這項個細項取得19.950分（棒操）及16.900分（絲帶操），總分78.150分令她在23名選手中位列21。雖然無緣頭十，未能躋身決賽，但今屆是香港首次有運動員出戰藝術體操賽事，李庭萱已為香港體壇創造歷史。

亞運藝術體操｜李庭萱。（夏家朗攝）

亞運藝術體操｜李庭萱。（夏家朗攝）

亞運藝術體操｜李庭萱。（夏家朗攝）

亞運藝術體操｜李庭萱。（夏家朗攝）

賽後談到棒操和絲帶操失手，李庭萱表示現場燈光猛烈，接棒時剛好背光，「加上我有散光，本身反應也不夠快，『卡晒bug』」。不過她未因此而氣餒，反而珍惜今次出戰亞運的機會：「練了藝術體操十年，終於第一次參加亞運。平時的比賽場地多是長方形、有背景，今次是360度四面都是觀眾，步行出場一刻，我真的有種感覺是，一步一步走到亞洲最高舞台。」

亞運藝術體操｜李庭萱。（夏家朗攝）

亞運藝術體操｜李庭萱。（夏家朗攝）

李庭萱的家人今天亦到現場觀戰，亞運之旅就此完結，小妮子已放眼之後的大賽，例如世錦賽和世大運，也期望再參加一次亞運，但她更想啟發更多人投身藝術體操運動：「香港好少人知道有藝術體操這種運動，參與的人就更少，希望透過今屆亞運令人知道，香港的藝術體操運動員也有能力參加大賽，令更多人投身藝術體操。」