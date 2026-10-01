亞運㑹2026｜李玨穎出戰柔道8強止步　創個人最佳成績明轉戰世錦

名古屋亞運柔道項目周四（1日）在愛知國際體育館繼續上演，港隊有3名柔道代表出戰。男子81公斤以下級李玨穎，在16強擊敗泰國對手後，8強不敵韓國的「世一」選手李俊奐，復活賽再被巴林選手以「一本」制勝，未能躋身銅牌戰。

夏家朗 名古屋現場直擊



名古屋亞運，港隊李玨穎出戰男子81公斤以下級，8強止步未能躋身銅牌戰。（夏家朗攝）

港隊今屆亞運共派出6名柔道代表參戰，今日亮相的3人李玨穎、麥康年及楊諾琳同於16強開始上陣。李玨穎於男子81公斤以下級的16強，面對泰國的Photchara Kanchu，打得相對輕鬆，僅花41秒就先取「有效」，及後更以2分52秒「一本」淘汰對手。

名古屋亞運，港隊李玨穎出戰男子81公斤以下級，8強止步未能躋身銅牌戰。（夏家朗攝）

8強賽李珏穎惡鬥巴黎奧運銅牌得主李俊奐，這名24歲選手同時亦是上屆亞運銀牌及23至25年世錦賽銅牌得主。李玨穎被李俊奐佔上風，不足40秒已先被對方「有效」得分，及後李俊奐又一次「技有」拉開，最終李俊奐以「技有」擊敗李珏穎。

名古屋亞運，港隊李玨穎出戰男子81公斤以下級，8強止步未能躋身銅牌戰。（夏家朗攝）

李玨穎8強落敗後落入復活賽，迎戰4年前由俄羅斯轉籍至巴林的Askerbii Gerbekov。李玨穎力戰至3分26秒被對方以「一本」致勝，與銅牌戰擦身而過。

名古屋亞運，港隊李玨穎出戰男子81公斤以下級，8強止步未能躋身銅牌戰。（夏家朗攝）

李玨穎賽後透露，8強面對的李俊奐本來想以防守反擊戰術應對：「兩年前亞錦賽遇上他，感覺他進步很多，我當然想贏，但他真的沒什麼破綻。」他又指，8強本身是自己目標，但未能再晉級亦感可惜。本身覺得有機會入銅牌戰，完場時已在想自己可以做得好一點。」李玨穎過去兩屆亞運先後於32強及16強出局，今次8強止步已是個人最佳成績，他都覺得自己有作出突破。

名古屋亞運，港隊李玨穎出戰男子81公斤以下級，8強止步未能躋身銅牌戰。（夏家朗攝）

李玨穎本身正修讀博士課程，一開始打算休學一年全力練柔道，但後來發現澳洲柔道隊的訓練基地也在墨爾本，故特意選擇以交換生身份澳洲墨爾本大學修讀最後一年博士課程，並與澳洲隊一同訓練。李玨穎指澳洲隊訓練基地與他大學僅相隔25分鐘車程，故幾乎每天都與他們訓練一至兩節。他指在澳洲訓練的最大得着是當地有很多左撇子運動員，令他遇上慣用左手的對手時較安心，因為在香港與左撇子練習的機會不多。

名古屋亞運，港隊李玨穎出戰男子81公斤以下級，8強止步未能躋身銅牌戰。（夏家朗攝）

他坦言仍未決定明年畢業後的去向，但心底希望嘗試全職數年衝成績，「可能韓國、日本、歐洲都是目標之一，或者蒙古，因為教練說我只要買機票就可以去，不用花其他錢。」李玨穎明日回港後，晚上隨即要轉戰周末在阿塞拜疆展開的世錦賽，希望至少打入32強。

名古屋亞運，港隊楊諾琳出戰女子57公斤以下級，16強止步。（夏家朗攝）

另外兩名港將方面，女子57公斤以下級的楊諾琳16強面對朝鮮的Kim Hyon A，被對方成功壓制取得「有效」分數，最終楊諾琳亦因此被淘汰。至於麥康年於73公斤以下級16強硬撼阿聯酋的Kazbek Naguchev，僅1分31秒就被對方「一本」致勝。

名古屋亞運，港隊麥康年出戰73公斤以下級，16強止步。（夏家朗攝）