游泳｜何詩蓓打破50自短池亞洲紀錄　亞運後僅唞一周即奪世盃銀牌

何詩蓓完成亞運休息一周，轉戰短池世界盃巴庫站，首項即破亞洲紀錄。她以23.48秒奪得50米自由泳銀牌，打破自己保持的亞洲紀錄。

何詩蓓今日將出戰200米自由泳，繼續力爭獎牌。



一連三站的短池世界盃以「絲綢之路」為賣點，在十月頭三周分別於阿塞拜疆、烏茲別克及哈薩克舉行，三站世界盃均是年底世界短池錦標賽的資格賽。

何詩蓓打破自己保持的短池亞洲紀錄。（資料圖片；楊宇翹攝）

何詩蓓上周才於名古屋亞運奪得2金2銀，休息一周後，她便「各世界出發」，轉戰短池世界盃。

50米自由泳是她的第一個項目，她於初賽游出23.94秒，總成績排名第二晉級；排第一的是波蘭泳手Katarzyna Wasick，她的時間為23.56秒。來到香港時間周五（2日）凌晨的決賽，何詩蓓在頭25米游出11.43秒，最終以23.48秒第二名完成，更打破自己保持的亞洲紀錄，舊紀錄是她於2021年8月在ISL游出的23.75秒。

何詩蓓打破自己保持的短池50自亞洲目紀錄。（資料圖片；楊宇翹攝）

今站世界盃50自冠軍由Katarzyna Wasick奪得，時間為23.40秒，加拿大的Taylor Ruck以23.75秒排名第三。

兩名香港「蛙王」麥世霆及趙浩俊亦參加今站世界盃，麥在100米蛙泳初賽游出58.88秒，趙則以59.83秒完成，兩者皆無緣決賽。

麥世霆（右）、趙浩俊（左）。（資料圖片；楊宇翹攝）

何詩蓓亞運獎牌