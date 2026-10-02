亞運會2026網球直播｜黃澤林4強鬥烏茲別克球手　力爭殺入金牌戰

香港網球「一哥」黃澤林周四創造歷史打入亞運準決賽，今日將與烏茲別克球手蘇坦路夫（Khumoyun Sultanov）爭入金牌戰。



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亞運會2026｜香港亞運網球代表黃澤林，16強勇挫屆銀牌得主綿貫陽介。（Getty Images）

黃澤林前日在16強面對東道主球手兼去屆杭州亞運銀牌得主綿貫陽介，以7：6、6：4直落兩盤勝出。曾揚言喜歡見到陽光的黃澤林，昨日續於戶外比賽繼續有好表現，面對泰國球手鸁不手軟，第一盤先以6：3輕取對方。第二盤Coleman更是越打越順，接連破發下頭4局已領先至4：0。最後兩局黃澤林輕鬆取勝，以6：0拿下，總盤數2：0殺入4強鎖定獎牌。

香港亞運網球代表黃澤林，16強鬥上屆銀牌綿貫陽介。（資料圖片/Getty Images）

今場對手烏茲別克的蘇坦路夫入局較快，以較佳落點和把握搶攻機會，先打破黃澤林發球局，並擴大優勢至4：1。黃澤林對風勢適應力較弱﹐其後各自保住雙方發球局，局分戰至5：3，最終蘇坦路夫以6：3先贏第一局。

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