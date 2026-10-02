亞運會2026網球直播｜黃澤林4強絕地反勝　殺入周六金牌戰

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）周四創造歷史打入亞運準決賽，今日將與烏茲別克球手蘇坦路夫（Khumoyun Sultanov）爭入金牌戰。黃澤林首盤未適應現場風力下先失一盤，其後力追反勝對手殺入金牌戰。

夏家朗 名古屋現場直擊



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亞運網球男單4強，港隊黃澤林反勝烏茲別克蘇坦路夫，歷史性殺入網球金牌戰。（夏家朗攝）

今場對手烏茲別克的蘇坦路夫入局較快，以較佳落點和把握搶攻機會，先打破黃澤林發球局，並擴大優勢至4：1。黃澤林對風勢適應力較弱﹐其後各自保住雙方發球局，局分戰至5：3，最終蘇坦路夫以6：3先贏第一盤。

亞運網球男單4強，港隊黃澤林反勝烏茲別克蘇坦路夫，歷史性殺入網球金牌戰。（夏家朗攝）

第二局Coleman積極調整，保住自己發球局，早段開出數球Ace波，同時把握對手不擅網前的弱點得分，雙方頭4局打成2：2。不過第5局黃澤林再被對方打破發球局，形勢再度轉壞。不過Coleman沉着應戰，以韌力和對手對拉，成功破發追平3：3。其後黃澤林一鼓作氣守住自己發球局並破發，最終以局分6：3追回一盤扳平。

亞運網球男單4強，港隊黃澤林反勝烏茲別克蘇坦路夫，歷史性殺入網球金牌戰。（夏家朗攝）

第三盤甫開賽，Coleman即把握後上氣勢，率先打破蘇坦路夫發球局領先。其後雙方一保住發球局，黃澤林繼續用靈活打法令對手曝露出網前移動不順的缺點，至第7局再度破發，領先至5：2。最後黃澤林順利再取一局，以6：2勝出第三盤。

亞運網球男單4強，港隊黃澤林反勝烏茲別克蘇坦路夫，歷史性殺入網球金牌戰。（夏家朗攝）

黃澤林前日在16強面對東道主球手兼去屆杭州亞運銀牌得主綿貫陽介，以7：6、6：4直落兩盤勝出。曾揚言喜歡見到陽光的黃澤林，昨日續於戶外比賽繼續有好表現，面對泰國球手鸁不手軟，第一盤先以6：3輕取對方。第二盤Coleman更是越打越順，接連破發下頭4局已領先至4：0。最後兩局黃澤林輕鬆取勝，以6：0拿下，總盤數2：0殺入4強鎖定獎牌。

亞運網球男單4強，港隊黃澤林反勝烏茲別克蘇坦路夫，歷史性殺入網球金牌戰。（夏家朗攝）

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