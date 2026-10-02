國際賽出擊｜亞運男足決賽　南韓誓贏日本四連霸

愛知 - 名古屋亞運來到尾聲，男足今天（3日）上演決賽，由三連冠的南韓火併東道主日本。另外，國足則與烏茲別克爭奪銅牌。

（球賽編號：FB6121，10月3日 18:30開賽，HOY 76直播）



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愛知 - 名古屋亞運來到尾聲，男足今天（3日）上演決賽，由三連冠的南韓火併東道主日本。另外，國足則與烏茲別克爭奪銅牌。

南韓中場嚴智星今屆賽事表現出色，上仗對中國時貢獻2次助攻。（Getty Images）

實力上，南韓亦冠絕列強，雖然是U23，但仍有多名球員外流海外，包括效力瑞士超級聯賽球隊草蜢的李泳俊，4強對中國時攻入一球，而英冠史雲斯中場嚴智星上仗則貢獻2次助攻，都是南韓以2：1力挫國足的功臣。

日本卻以U21球員為骨幹，只得幾名外流球員，表現最好的是效力湘南比馬的石井久繼，這名21歲前鋒上陣5場攻入了3球。

南韓實力較強，往績佔優，士氣更盛，今仗有望贏波摘金；而近5屆亞運男足決賽，總入球皆少過3球，今場也可吼2.5球「入球細」。

老將吳曦於中場助攻助守，是國足爭奪銅牌的關鍵人物。（Getty Images）

至於銅牌戰，國足與烏茲別克近4次手交，戰績是1勝1和2負，稍落下風，而這4仗總入球都少於3球，今仗勝負難料下，同樣可博「入球細」。

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