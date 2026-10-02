亞運會2026｜港將C Plus兩度參賽仍享受　盼霹靂舞2032年重返奧運

名古屋亞運霹靂舞項目今日展開，男子組（B-boys）賽事先在愛知國際展覽中心演，港隊派出經驗豐富的選手C Plus（施嘉鑫）出戰。C Plus成功在海選圈出線16強，但遇上哈薩克選手Amir（Amir Zakirov）經過兩輪對戰（battle）均落敗，無緣躋身8強。

完成亞運後未來兩月C Plus仍然馬不停蹄，備戰11月在香港舉行的亞錦賽，以及12月在法國舉行的世錦賽。C Plus指自己雖然已屆「3字頭」，但他看到其餘國家選手年紀比他大和早出道仍然在參賽，他表示假如霹靂舞重新列入2032布里斯班奧運比賽項目的話，他仍然會「衝一波」爭取參賽資格。

夏家朗 名古屋現場直擊



名古屋亞運霹靂舞項目，港隊派出C Plus（施嘉鑫）出戰。（夏家朗攝）

C Plus指為了今次亞運已準備半年，大概在4月份開始為了迎合亞運比賽，「斬」了一些以往跳法，加入新跳法並開始適應新背景音樂，因為亞運的音樂是隨機播放，除了自己以往擅長跳的強悍音樂，亦會出現較柔和的背景音樂，所以他特別為此作練習。結果是滿意的，他在比賽中也有遇到較柔和的音樂，自感發揮不錯。

名古屋亞運霹靂舞項目，港隊派出C Plus（施嘉鑫）出戰。（夏家朗攝）

C Plus個人最滿意今日在海選圈時的表現，做到自己想像中的動作和適應臨場變化，不枉他用了大半時間為海選作準備。至於16強遇上哈薩克選手Amir，他指以往在其他大型比賽也見過他，不過二人未同場battle（對戰）過，他指Aｍir比他更擅長柔和音樂，而且都算是世界冠軍「金腰帶」級數的選手，有機會和他對戰很難忘。16強整體上覺得滿意，尤其第一輪發揮不錯，但係第二輪「收尾」就差少少「埋尾感」，有少少可惜。不過都得到好多比賽經驗，特別是賽場以外的觀察，例如其餘高手的戰術策略，動作如何留放等。

名古屋亞運霹靂舞項目，港隊派出C Plus（施嘉鑫）出戰。（夏家朗攝）

對於自己第二度參加亞運，C Plus指今屆較上次更享受，他表示：「上屆緊張好多！自己當時第一次參加咁大型比賽，沒有特別記清楚現場發的事，比賽時間三兩分鐘就過去。今次就真係有感受和記住整個環境，留一個回憶給自己。」他又指，如果有機會他仍然想爭取下一屆再參加，「始終呢個係亞洲最大型的比賽，整個跳舞界的『大神』都會衝出嚟參加。」

名古屋亞運霹靂舞項目，港隊派出C Plus（施嘉鑫）出戰。（夏家朗攝）

他表示會繼續爭取出戰各項大型賽事，甚至期望出戰奧運。C Plus指，「現時2032年奧運仍未決定最終比賽項目，我希望Breaking重新能納入奧運比賽之中，雖然自己已『3字頭』，但他見今日韓國兩位『大神』級傳奇選手如Wing及Hongten已近四十及年過四十歲仍然表現強勁。」

名古屋亞運霹靂舞項目首日賽事。（夏家朗攝）

名古屋亞運霹靂舞項目首日賽事。（夏家朗攝）