亞運會2026｜香港十金創歷史　風帆小將張子悅黃梓豪奪破紀錄金牌

滑浪風帆小將張子悅及黃梓豪分別取得香港隊在今屆亞運的第九金及第十金，令香港代表團突破過去單屆八金的紀錄，名古屋亞運成為香港歷來成績最佳的一屆亞運。

張子悅及黃梓豪角逐滑浪風帆U19組別，由於現場風勢不足以完成今日最多的三場比賽，最終只鬥一場便結束今屆亞運，但無阻張子悅及黃梓豪封后稱王。

成年組方面，「師姐」馬君正亦為香港增添一銀，鄭清然則「梗頸四」完賽，與獎牌擦身而過。



由為香港奪得奧運第一金的滑浪風帆隊打破紀錄，別具意義。香港滑浪風帆隊自2014仁川亞運之後，便未曾踏足亞運頒獎台最高級，當屆鄭國輝及陳晞文分別奪得男子米氏板及女子RS:X冠軍。

亞運滑浪風帆｜張子悅。（路透社）

亞運滑浪風帆｜黃梓豪。（路透社）

至於今日賽事，上午原定最多作賽三場，惟因風勢不足以開賽，上午比賽延遲展開，最終只能完成一場。港隊18歲小將黃梓豪在頭十場有6場排第一，完成11場比賽之後，以總成績13分奪冠；女子隊的張子悅在11場比賽贏得9場第一，以總成績9分封后。

成年組方面，女子組的馬君正經過十場比賽，以27分位列次席，不敵中國選手李文琪，李文琪在頭九場比賽皆首名衝線，最終以9分大熱奪金。男子組的鄭清然則以獎牌擦身而過，他在12場比賽中累積29分，排名第四。