亞運會2026｜香港11金19銀24銅歷屆最佳　54面獎牌完全紀錄

有人打破歷史，有人改寫紀錄，也有人在離目標一步之遙。

亞運會曲終人散，11金19銀24銅共54面獎牌，金牌數和總獎牌榜皆打破香港歷屆紀錄，但屬於我們的故事，才剛開始。

興奮、落寞、欣喜、傷痛之後，香港隊健兒，將會昂首再戰。

趙子晉、夏家朗、楊宇翹、張倩儀 名古屋、東京及伊豆現場直擊



沈曉榆｜女子長拳金牌｜武術

沈曉榆：女子長拳金牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

沈曉榆：女子長拳金牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

何詩蓓｜女子200米自由泳金牌｜游泳

何詩蓓：女子200米自由泳金牌｜亞運會2026。（楊宇翹攝）

何詩蓓：女子200米自由泳金牌｜亞運會2026。（楊宇翹攝）

何詩蓓｜女子100米自由泳金牌｜游泳

何詩蓓：女子100米自由泳金牌｜亞運會2026。（楊宇翹攝）

何詩蓓：女子100米自由泳金牌｜亞運會2026。（楊宇翹攝）

趙顯臻｜男子輕量級單人雙槳艇金牌｜賽艇

趙顯臻：男子輕量級單人雙槳艇金牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

趙顯臻：男子輕量級單人雙槳艇金牌｜亞運會2026。（新華社）

鄧銘漮/李嘉兒｜混合雙打金牌｜壁球

鄧銘漮/李嘉兒：混合雙打金牌｜亞運會2026。（壁總提供）

鄧銘漮/李嘉兒：混合雙打金牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

普令行/喬澔鏗｜男子U18雙人29er級金牌｜帆船

喬澔鏗/普令行：男子U18雙人29er級金牌｜亞運會2026。（新華社）

江芷棋/黃曦慧｜女子U18雙人29er級金牌｜帆船

江芷棋/黃曦慧：女子U18雙人29er級金牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

黃澤林｜男子單打金牌｜網球

黃澤林：網球男子單打金牌｜亞運會2026。（夏家朗攝）

黃澤林：網球男子單打金牌｜亞運會2026。（夏家朗攝）

張子悅｜女子U19金牌｜滑浪風帆

張子悅：滑浪風帆女子U19金牌｜亞運會2026。（路透社）

張子悅：滑浪風帆女子U19金牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

黃梓豪｜男子U19金牌｜滑浪風帆

黃梓豪：男子U19金牌｜亞運會2026。（路透社）

黃梓豪：男子U19金牌｜亞運會2026。（路透社）

男子七人欖球隊｜男子組金牌｜七人欖球

七人欖球隊：男子組金牌｜亞運會2026。（夏家朗攝）

七人欖球隊：男子組金牌｜亞運會2026。（夏家朗攝）

劉慕裳｜女子個人形銀牌｜空手道

劉慕裳：女子個人形銀牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

馬紫玲/何詩蓓/李芯瑤/簡綽桐/王欣桐｜女子4X100米自由泳接力銀牌｜游泳

馬紫玲/何詩蓓/李芯瑤/簡綽桐/王欣桐：女子4X100米自由泳接力銀牌｜亞運會2026。（楊宇翹攝）

何甄陶｜男子50米自由泳銀牌｜游泳

何甄陶：男子50米自由泳銀牌｜亞運會2026。（楊宇翹攝）

劉子龍｜男子南拳南棍全能銀牌｜武術

劉子龍：男子南拳南棍全能銀牌｜亞運會2026。（路透社）

蔡俊彥｜男子花劍個人賽銀牌｜劍擊

蔡俊彥：男子花劍個人賽銀牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

曾綺婷｜女子組手50公斤以下級銀牌｜空手道

曾綺婷：女子組手50公斤級銀牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

張菀珊/梁穎桉｜女子輕量級雙人雙槳艇銀牌｜賽艇

張菀珊/梁穎桉：女子輕量級雙人雙槳艇銀牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

洪詠甄｜女子輕量級單人雙槳艇銀牌｜賽艇

洪詠甄：女子輕量級單人雙槳艇銀牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

梁宇航｜男子散打60公斤級銀牌｜武術

梁宇航：男子散打60公斤級銀牌｜亞運會2026。（夏家朗攝）

何詩蓓｜女子50米自由泳銀牌｜游泳

何詩蓓：女子50米自由泳銀牌｜亞運會2026。（楊宇翹攝）

張家朗/蔡俊彥/何承謙/梁千雨｜男子花劍團體賽銀牌｜劍擊

張家朗/蔡俊彥/何承謙/梁千雨：男子花劍團體賽銀牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

張家朗/蔡俊彥/何承謙/梁千雨：男子花劍團體賽銀牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

黎卓楠/謝依霖｜混合雙打銀牌｜壁球

黎卓楠/謝依霖：混合雙打銀牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

普珺麗/麥曉彤｜女子雙人49er級銀牌｜帆船

普珺麗/麥曉彤：女子雙人49er級銀牌｜亞運會2026。（新華社）

李思穎/梁穎儀｜女子麥迪遜賽銀牌｜單車

李思穎/梁穎儀：女子麥迪遜賽銀牌｜亞運會2026。（新華社）

朱浚瑋｜男子全能賽銀牌｜單車

朱浚瑋：男子全能賽銀牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

貝俊龍｜男子ILCA 7級銀牌｜帆船

貝俊龍：男子ILCA 7級銀牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

何子樂/陳善鈺/李嘉兒/謝依霖｜女子團體賽銀牌｜壁球

謝依霖/何子樂/李嘉兒/陳善鈺：女子團體賽銀牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

馬君正｜女子iQFOiL銀牌｜滑浪風帆

馬君正：女子iQFOiL銀牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

黃子曦｜女子U18 ILCA 4級銀牌｜帆船

黃子曦：女子U18 ILCA 4級銀牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

韋祺/奧斯卡/彭詩雅/羅競賓｜混合接力銅牌｜三項鐵人

韋祺/奧斯卡/彭詩雅/羅競賓：混合接力銅牌｜亞運會2026。（路透社）

洪晧崴｜男子個人形銅牌｜空手道

洪晧崴：男子個人形銅牌｜亞運會2026。（路透社）

黃卓莉｜女子組手68公斤以下級｜空手道

黃卓莉：女子組手68公斤以下級｜亞運會2026。（路透社）

梁穎儀｜女子個人公路賽銅牌｜單車

梁穎儀：女子個人公路賽銅牌｜亞運會2026。（新華社）

洪晧崴/李智剛/鄧宇軒｜男子團體形銅牌｜空手道

洪晧崴/李智剛/鄧宇軒｜男子團體形銅牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

簡綽桐｜女子100米蝶泳銅牌｜游泳

簡綽桐：女子100米蝶泳銅牌｜亞運會2026。（楊宇翹攝）

陳紫晴｜女子散打52公斤級銅牌｜武術

陳紫晴：女子散打52公斤級銅牌｜亞運會2026。（夏家朗攝）

林新棟/陳迪麟｜男子輕量級雙人雙槳艇銅牌｜賽艇

林新棟/陳迪麟：男子輕量級雙人雙槳艇銅牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

方凱申｜男子重劍個人賽銅牌｜劍擊

方凱申：男子重劍個人賽銅牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

吳家祺｜男子跳馬銅牌｜體操

吳家祺：男子跳馬銅牌｜亞運會2026。（夏家朗攝）

李衍熙/黃育祥/葉文豪｜綜合格鬥銅牌｜電競

李衍熙/黃育祥/葉文豪：綜合格鬥銅牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

鄭曉為/陳諾思/符妤名/梁雅蕾｜女子花劍團體賽銅牌｜劍擊

鄭曉為/陳諾思/符妤名/梁雅蕾：女子花劍團體賽銅牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

何思朗/何柏霖/陳樂熹/梁天晴｜男子佩劍團體賽銅牌｜劍擊

何思朗/何柏霖/陳樂熹/梁天晴：男子佩劍團體賽銅牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

陳善鈺｜女子單打銅牌｜壁球

陳善鈺｜女子單打銅牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

方凱申/何瑋桁/吳浩天/劉昊峯｜男子重劍團體賽銅牌｜劍擊

方凱申/何瑋桁/吳浩天/劉昊峯：男子重劍團體賽銅牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

鄭嘉軒/郭浩樺/江子健/鄧幸展/李嘉慶/徐琛淇｜王者榮耀銅牌｜電競

鄭嘉軒/郭浩樺/江子健/鄧幸展/李嘉慶/徐琛淇：王者榮耀銅牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

杜凱琹/吳詠琳｜女子雙打銅牌｜乒乓球

杜凱琹/吳詠琳：女子雙打銅牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

翁浚皓/杜棹熙/莫沚駿｜男子團體競速賽銅牌｜單車

翁浚皓/杜棹熙/莫沚駿：男子團體競速賽銅牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

祥傑/阿輝｜男子雙人49er級銅牌｜帆船

祥傑/阿輝：男子雙人49er級銅牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

黎卓楠/黃祉謙/劉子均/梁子軒｜男子團體賽銅牌｜壁球

黎卓楠/黃祉謙/劉子均/梁子軒：男子團體賽銅牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

張瑋桓/王康怡｜女子雙打銅牌｜網球

張瑋桓/王康怡：女子雙打銅牌｜亞運會2026。（Getty Images）

李思穎｜女子全能賽銅牌｜單車

李思穎：女子全能賽銅牌｜亞運會2026。（趙子晉攝）

鄭祺翱｜男子U18 ILCA 4級銅牌｜帆船

鄭祺翱：男子U18 ILCA 4級銅牌｜亞運會2026。（港協暨奧委會）

七人欖球隊｜女子組銅牌｜七人欖球